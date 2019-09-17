【差過沙士】四大核心區錄481間吉舖　美聯料明年爆「吉舖潮」

在中美貿易戰及反修例事件引發的風波等影響下，零售市道明顯轉淡，商舖空置率亦上升。美聯工商舖（0459）資料研究部最新街舖調查顯示，今年7至8月四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）吉舖數目增至481間，較去年多73間，整體街舖空置率為6.5%，按年升0.9個百分點。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋表示，四大核心區中，銅鑼灣的空置率最高，達9.4%，有約120間吉舖；中環空置率為9.1%，約有131間吉舖；尖沙咀及旺角分別有約102及146間，空置率各約6.8%及4.3%。

另外，以主要街道計算，若只計算一、二線街道，銅鑼灣告士打道為空置率最高的街道，該街道共有11間吉舖，空置率為36.7%。若以吉舖數目計算，最多吉舖的主要街道為銅鑼灣謝斐道及尖沙咀加連威老道，同樣錄21間吉舖。

四大負面因素困擾

美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，今年空置率上升，反映出普遍零售商對於擴充持審慎態度，主要原因包括(1) 中美貿易戰持續多時，加上股市表現波動，影響市民消費情緒；(2) 人民幣貶值，內地旅客來港消費意欲減少；(3) 零售商聘請員工困難，加上今年政府上調最低工資，進一步增加零售商成本；(4) 近期本地政治事件持續發酵，影響吉舖的吸納量，但有關影響尚未完全反映在上述數據之內。

談及吉舖情況，他解釋，由於近年設於該區的外資公司數量下降，高消費力人士減少，再加上中美貿易戰影響零售消費信心，所以中環今年空置率上升1.5個百分點至9.1%。反之，旺角空置率較低，黃漢成表示，旺角除了吸引遊客消費，本地消費也佔一定比重，近期受影響較細，令空置率維持四區之中最低。

美聯工商舖行政總裁黃漢成﹙中﹚稱，空置率上升，反映零售商對於擴充態度審慎。左為美聯旺舖董事盧展豪、右為美聯工商舖分析員陳浩璋。﹙林樂謙攝﹚

明年四區吉舖數目或超過600間

美聯旺舖董事盧展豪指出，隨著零售市況不佳，零售商擴充審慎，舖位新租務個案大幅減少，預計核心區將會出現「吉舖潮」，明年四區整體空置率將達8至9%，明年四區吉舖數目或超過600間，按年增加120至200間，情況更較2003年沙士時嚴峻。

黃漢成指出，年初曾預期全年舖租將升一成，惟下半年市況轉差，現料至年底租金會跌10%至15%，明年底或累跌達30%。