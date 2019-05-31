【堅城變幻時】從車房、酒吧到吉舖　港鐵熱退減租難復舊貌　

與西營盤相隔兩個港鐵站，堅尼地城作為港島延線的終點站，變化跟西營盤有何分別？守護堅城聯盟成員黃健菁（Cherry）於堅尼地城居住了13年，她帶我們於城內大街遊走，訴說當中的變化。「我覺得堅尼地城的變化更大，港鐵的影響更直接，街坊小店一下子就被高級食肆取締了。」 攝影：鄭子峰

黃健菁於堅尼地城居住了16年，親瞪這裡的變化。

科士街：車房變酒吧街

我們相約黃健菁於堅尼地城站外等候，當我們問及堅尼地城的變遷時，她毫不猶豫帶我們到對面的科士街逛逛。「以前這裡整條街都是車房，但現在則變成酒吧及西餐廳。」記者統計，單是科士街的酒吧及西餐廳已有十間，而酒吧之間有一間格格不入的回收店及食油店。訪問當日接近中午時份，部分食肆還未開業，黃健菁說轉角有間酒吧剛營業的時候，常有外國人聚集，聲浪甚大惹來樓上居民投訴。

科士街的酒吧上方是民居，而一路之隔則是西環邨，餐廳種類跟民居的需要割裂，「我曾聽過有朋友說，他們特意來堅尼地城消遣，因為中環太貴。當然這裡有外國人居住，但他們明顯都不是日日去酒吧，所以外區人來較多。」

黃健菁搬來的時候，科士街還是滿街車房，但接近港鐵站落成前一兩年，酒吧及西餐廳開始進駐。

按2016年中期人口統計，堅尼地城的人口有1.7萬人，平均年齡為43.1歲，60歲以上人士佔23.8％，非華人居民佔14.8%

港鐵影響直接

港鐵西營盤站於2015年落成後，該區社區幹事張啟昕認為，西營盤早於正街扶手電梯啟用時已漸漸改變；而同一條延線，黃健菁認為港鐵則直接影響店舖的面貌。「在最近港鐵站一帶，明顯變化得最多，店舖在兩三之間內全變食肆，但每當滿約後，食肆又再易手。」食肆難以經營與租金直接有關係，按澎達旺鋪網上資料顯示，科士街576平方呎的鋪位，租金約5萬，平均呎價為87元。離港鐵範圍較遠的厚和街，呎價為59元，相差約三成。

黃健菁帶我們到位處厚和街附近的小型理髮店門外，店鋪面積約100多呎，位處樓梯下方，位置有限所以每次只能服務一位客人。該店店家曾跟黃健菁反映當區租金於過去五年急劇增加，「那個舖本來月租數千元，但現時加到每月萬多元。」

吉舖冇人租 「業主已認清現實。」

港鐵進駐初期租金上漲，有小店直接被食肆取替，但不少上一手食肆離場後無人承租。以酒吧林立的科士街為例，縱然位置就近地鐵佔進地利，但記者於上月統計，科士街已有8間吉舖，據稱堅尼地城的吉舖大約有20間。離港鐵站相隔兩條街的加多近街，黃健菁遙指轉角位的一連串吉舖，她說這原是千多呎的茶餐廳，但已結業了約兩年。

美聯工商舖區域營業董事張殷焌稱，堅尼地城早於過去兩年，店舖租金經已回落，並預計短期內不會上漲。

美聯工商舖區域營業董事張殷焌稱，堅尼地城早於過去兩年，已經消化港鐵帶動的升幅，現時店舖的出租呎價約於40元至100元之間；與五年前港鐵站剛啟用相比，租金已下調了兩成，「堅尼地城與銅鑼灣、尖沙咀有別，這裡是較以住宅為主，業主早已面對現實的情況，租金已相對下調。」然而，面對食肆每隔兩年頂手，張殷焌稱堅尼地城多特色西餐廳，主要是500至1000呎店舖，而顧客的口味亦「貪新鮮」，所以同區轉舖或頂手的機會均多。

黃健菁曾試過到厚和街附近吃早餐，價錢約要上百元。她說在附近平民茶餐廳較少，不時會到區外用餐。

「社區發展不健康」

縱管現時租金已下調，但黃健菁說堅尼地城的面貌早已不復在，她認為過去五年社區發展的步伐太急促，現象並不健康。她舉例，整條厚和街均是高消費食肆，單是簡單的早、午餐也要上百元。「雖然這裡有不少中產家庭，但他們都想有多些平民化的選擇，所以有時反而會到其他地區消費。」

按2016年中期人口統計，堅尼地城的每月主要職業收入中位數為21,190元

最後黃健菁帶我們來到吉席街，這裡的店舖種類較多樣化，有洗衣、藥材、寵物店等，黃健菁笑說好像這裡最接近十多年前堅尼地城的面貌。然而，社區發展在所難免，有街坊曾向她反映希望區內能有大型購物商場，甚或開設更多酒吧帶動人流。「我們要細想這些跟堅城是否配合呢？現時區內規劃已經一處豪宅、一處舊樓，十分混亂，加上還有不少吉舖，這樣下去跟民生貼近的店舖只會愈來愈少。」