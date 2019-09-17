渣打調查指86%受訪機構投資中國在岸市場　大部分擬明年加碼

近年中國經濟增長持續放緩，加上中美貿易戰戰線不斷擴大，令市場對內地經濟的憂慮與日俱增。惟渣打發表的調查報告顯示，外國投資者對中國市場的興趣仍然濃厚，受訪機構中有86%均正投資在岸市場，絕大多數受訪者表示其機構計劃在明年「加碼」投資。

八成香港受訪者已參與在岸市場

渣打發表「人民幣機構投資者調研」，收集來自亞洲、歐洲及北美131位機構投資者、監管機構、託管人及經紀人的意見，發現大部分投資者均已投資中國在岸市場，其中美國及台灣的受訪中更已全數投入在岸市場，亦有63%投資者中國在岸市場的重要性位於全球前三。至於受訪的香港投資者中，有85%已參與在岸市場，有74%計劃在明年增加投資。

至於無意參與中國在岸市場的投資者中，有38%認為中美貿易局勢是最大原因，其次則由於外匯風險管理的市場基礎設施不足。雖然近年國際股債指數陸續納入內地資產，但調查顯示相關影響仍未浮現，僅11%受訪者稱指數納入影響了其投資決策。

問及投資中國在岸市場的原因時，82%受訪者歸功於投資渠道的改善，62%受訪者則認為是投資環境的改善。渣打交易銀行部證券服務全球主管 Margaret Harwood-Jones 表示，中國自1992年開放資本市場以來採取的市場自由化舉措，逐漸贏得了國際投資者的信心，今年調查顯示，投資者繼續關注中國市場，並將其作為亞洲領先的增長市場和戰略重點。