新加坡8月外幣存款按月增加14%　高盛料40億美元資金從港流入

香港及新加坡兩地，8月存款數目，前者跌而後者升。新加坡外幣存款按月增加14%；與此同時本港銀行存款總額卻下跌1,110億元。當月新加坡外幣存款增加，受惠於海外居民存款連續2個月，按月增長逾5%。高盛認為這樣的增幅與低基數有關。

該行又指出就兩地存款變化進行對比後，相信在過去3個月共有30至40億美元資金，從香港流入新加坡。

該行指出8月份香港銀行存款流失之際，本港銀行定期存款利率亦有顯著上揚。3個月定期存款利率中位數約2%，與美元存款利率相若。該行又指出縱使香港銀行體系流動性仍然充裕，卻不足以減輕投資者對資金流失的憂慮，往後的數據將更關鍵。

早前《路透》曾報道，曾有以億計美元資金從香港流向新加坡。其後亦有報道指出，新加坡金管局要求當地銀行勿與香港銀行爭生意。

9月前三周港元存款增加

金管局於周一（30日）公布8月貨幣統計數字，指出港元存款減少1.6%，外幣存款則增加2.1%，當局與當月美元存款增加2.7%有關。

金管局指出港元存款減少，部份反映當月市場集資活動較上月減少，同時指出應注意存款變動受多項因素影響，包括利率走勢﹑市場集資活動多少，及集資活動前後投資者對港元資金配置等。因此存款額按月出現波動屬正常。按最新數據，港元存款在9月前三周輕微上升。

金管局亦指出，美元存款增加與外匯基金的資金調撥安排，促使外匯基金存放在認可機構的外幣存款增加。若撇除有關因而增加的存款，美元及外幣存款總額增幅為0.2%，存款總額則跌0.7%。