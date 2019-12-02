印度第三季度經濟增速放緩至4.5%　莫迪經濟學遭質疑

印度經濟增速持續下行，外界對「莫迪經濟學」充滿質疑，部分人士建議莫迪政府聽取經濟學家的專業意見。

印度中央統計局於上周五（29日）公布的數據顯示，印度2019年第三季度經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，已連續7個季度下滑，為6年多來最低水平。數據公布後，印度國內掀起激烈討論，有人質疑「莫迪經濟學」失靈，還有人稱，是全社會瀰漫的相互不信任的「恐懼氣氛」阻止了印度經濟向前發展。

外界曾認為印度經濟有望超越中國。（VCG）

《今日印度》報道稱，印度經濟增長放緩的原因是消費疲軟、出口和投資等放緩，且信貸增長和市場需求不足。儘管莫迪政府近期接連採取一系列刺激經濟措施，但收效甚微。分析認為，印度政府解決需求側一端存在問題時不夠果斷，導致傳統經濟增長驅動引擎乏力。

《路透》昨日（1日）報道稱，為了進一步刺激經濟，印度財長表示，印度將在12月公布一系列基礎設施項目，5年內將在該領域投資100萬億盧比。

在印度GDP數據公布的當晚，印度新德里電視台就印度經濟形勢舉行專場辯論，來自經濟、税務、貿易等領域的5名專家幾乎一致將經濟下滑的責任歸咎於政府政策不力，質疑「莫迪經濟學」失靈。

據《WIRE新聞網站》報道，國大黨等反對黨也公開指責政府經濟政策失當。執政黨印度人民黨的盟黨領導人也接連發聲，建議莫迪政府聽取經濟學家的專業意見。