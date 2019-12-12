食其家香港首店開幕　日本師傅長駐　總經理：哪裡有市場就到哪裡

日本連鎖牛肉丼專門店「すき家」（SUKIYA / 「食其家」）今日正式登陸香港，首間店舖位於旺角亞皆老街，新店實用面積約1,500呎，為24小時營業，裝修風格與日本一致。而開業首2,000位客人將獲贈環保袋。

「すき家」最基本的牛肉飯有4個大小，最平的只售25元。而在下午3時至晚上12時，該店將會供應壽喜燒及火鍋。香港食其家總經理西川洋司表示，「すき家」目前在全球擁有約 2,000間分店，看到哪裡有市場就到哪裡開店，而香港開業已籌備超過一年，並非與競爭對手吉野家捲入「罷食」風波，以至本地社會事件有關。

「すき家」總經理西川洋司稱，香港新店開業已籌備超過一年。﹙歐嘉樂攝﹚

傾向住宅區開新店

他又指，為確保食物品質，店內將會有日本師傅長駐，以吸引客人來訪，現時希望先觀察港人對首間店的反應，暫未設定開新店目標，傾向在住宅區開設新店。

另外，すき家更推出香港限定的豪華雙拼丼，客人可選擇牛肉燒肉雙拼丼、牛肉烤雞雙拼丼或燒肉烤雞雙拼丼。西川洋司說該店主打牛肉，因牛丼及燒肉丼均是牛肉，烤雞丼則只有雞，雙拼丼可以讓客人一口氣吃到兩款口味的丼飯。此外，丼飯設有4個大小，胃口較大的客人可以選擇大份量的丼飯，注重健康的客人可以加配青菜及沙律套餐，適合不同需要的客人。未來會在餐牌上標注每款食物的卡路里，與日本餐牌睇齊。

新店首位客人指，是次來訪是想吃到「回憶的味道」。﹙歐嘉樂攝﹚

首位客人：價錢親民 會作「日常飯堂」

不願透露名字的新店首位客人指，自己早在2至3個月前得悉すき家來港開業的消息，今日7時半便在店外排隊，希望率先品嘗すき家的香蔥溫泉蛋牛丼。

他表示自己去日本旅行時，曾吃過該店的牛肉飯，是次來訪是想吃到「回憶的味道」。他認為該店食物價錢親民，會作為「日常飯堂」。

對於不少市民視すき家為吉野家的主要對手，他覺得每間店總有支持者，只要食物品質佳，價錢合理，便可吸引一定客源，惟すき家有日本師傅駐場，可以令食物保持到日本的水準，他並希望すき家可以開設更多分店。