【5G時代】csl推5G手機升級計劃　原價回收三星Note10+

2020年踏入5G年代，各電訊商摩拳擦掌推出5G服務。香港電訊（6823）率先打響頭炮，推出三星5G手機升級計劃，但這並非5G服務，公司指會因應市場及裝置的供應情況公佈推出時間。

由即日起至2020年2月28日，新上台或續約的csl或1010客戶，凡選購指定三星Galaxy Note10+買機上台服務計劃，只需一次性繳付港幣100元，便可購買三星5G手機升級計劃，在5G服務推出之時，客戶同時選購三星香港首部5G手機，便可享原價回收三星Galaxy Note10+手機。

不過，csl未有透露何時推出5G服務，指會因應市場及裝置的供應情況公佈推出時間，而三星香港首部5G手機的發售日期亦有待公布。

要留意的是，今次計劃僅適用於數據用量達12GB以上的三星Galaxy Note10+買機上台計劃，計及增值費及行政費，csl及1010月費至少為605元及666元，合約期為24個月，合約期總支出為14520元及15984元。

此外，據該5G手機升級計劃，客戶需重新簽訂月費不低於原有服務計劃之指引5G流動電話服務計劃，並簽訂選用指定承諾期及選用指定增值服務，才可享高達建議零售價回收該三星Galaxy Note10+手機。