美國與中國競爭5G處於劣勢　業界：美通訊業缺乏合適人才

美國聯邦通訊委員會（FCC）成員指出，美國通訊業嚴重缺乏適合人才，成為與中國在5G展開競爭的最大障礙。行業協會主席稱，這些技術勞工不可能短期間就能出現。

中國華為公司是世界上最大的電訊設備製造商，在全球5G建設中佔據重要地位，但美國以國家安全風險為由，敦促盟國禁止華為參與5G建設。（VCG）

據美國媒體Politico 2019年12月29日報道，FCC的共和黨籍成員凱爾（Brendan Carr）指出，若要讓5G網絡覆蓋整個美國，依靠目前2.7萬名攀登基站的技術勞工恐無法達成目標，需要再多培訓出2萬名攀登基站的工人，才有辦法應付5G設備安裝業務。

凱爾說：「我們討論的是將現有勞動力增加一倍的能力。」

美國總統特朗普（Donald Trump）喜歡吹捧的低失業率實際上可能會延緩5G在全美的推出。凱爾估計，更廣泛的5G網絡建設過程可能需要多達10萬個新工作崗位來填補，其中包括鋪設光纖、攀登基站，以及放置數十萬個被稱為「小基站」的小型基礎設施。

根據美國電訊業者建議，美國到2026年需要建立80萬個5G小型基地台，才能達到5G網絡覆蓋全美的目標。

美國無線基礎設施協會主席阿德斯特恩（Jonathan Adelstein）表示，美國應該趕快加強人才培訓，這些技術勞工不可能短期間就能出現，這是美國要贏得5G技術競爭的最大障礙。

阿德斯特恩說：「這幾乎是一場危機」，「因為如果今天沒有危機，如果我們現在不採取行動，明天就會有危機。你不可能一夜之間就創造出新的勞動力。缺乏熟練的勞動力是我們目前面臨的贏得5G競賽的最大障礙。」