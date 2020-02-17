Viu香港及東南亞市場活躍用戶僅次Netflix

有調查顯示，電訊盈科（0008）旗下OTT視象平台Viu，其視象串流應用程式在東南亞市場的總使用時間、每月活躍用戶等只僅次於Netflix，排行第二。

截至去年底，Viu每月活躍用戶按年增長35%，至4,140萬名。視象觀賞總次數大增60%，至57億次。用戶人數上升及活躍度增加，帶動視象OTT服務收入去年增長32%。

據全球知名的手機數據及分析平台App Annie的資料顯示，Viu去年12月在大東南亞市場（包括香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國）的「應用程式內購買」、「每月活躍用戶」、「總使用時間」及「平均每戶使用時間」中均位列第二，僅次於Netflix。

超過40%的Viu用戶去年曾收看Viu Original作品，Viu指，在開發Viu Original時會聚焦三大範疇，包括透過分析自家平台消費數據而製作原創作品；創新的製作概念，如結合以年輕人為主題的故事及網上粉絲小說的《My Bubble Tea》（泰國），及將世界知名的作品改編為本地作品如《Black》（馬來西亞）。

李凱怡：Viu續拓東南亞及中東市場

電訊盈科媒體集團董事總經理、Viu行政總裁李凱怡指，Viu於2020年會繼續為東南亞及中東市場的網上觀眾，製作多元化的韓國內容及Viu Original，並會繼續拓展原創內容，以Viu Pitching Forum及Viu Shorts!比賽為本，在亞洲物色建立本地人材生態圈的機遇。

她指，韓國電影《上流寄生族》橫掃今屆奧斯卡金像獎，證明世界各地觀眾對亞洲製作的內容越加重視。由二月起，印尼、馬來西亞、泰國、新加坡及菲律賓的Viu用戶可收看《上流寄生族》