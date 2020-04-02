滙控因應監管機構不派息　美銀料引起遷冊之議　主席話﹕無研究

被稱為獅王的滙豐控股（0005），昨早發出公告，指出接獲英倫銀行旗下審慎監管局通知，要求該行取消派發去年第4季股息，並宣布今年不派息及不回購。消息公布後引發股價大跌，今日更曾失守38元。有傳匯控董事局就監管機構阻止派息的做法感到憤怒，再次掀起遷冊考量。

該行於公告內指出，董事會於討論審慎監管局書面要求後，決定取消原定於本月14日派發0.21美元的2019年第4季派息，又指出就取消派息對股東造成的影響表示遺憾。

審慎監管局則指出歡迎英國銀行不派息及停止回購的決定，又指出銀行股東要明白銀行在經濟處於崩潰時間，要肩負起支持角色及配合當局的非常規政策。

2015年曾研究遷冊

在滙控因應監管機構要求取消派息後，獅王註冊地問題再次成為市場人士討論議題。

美銀於報告內指出，由於香港業務去年為滙控帶來120億元美元稅前溢利，來自英國業務稅前溢利貢獻為17億美元。加上在註冊股東中，28%為香港散戶，11%屬內地個體，美銀指出滙控在亞洲股東佔比高於英國股東。英國脫歐後，英國戰略地位已改變，滙控亦有意縮減在英國的批發業務，因此認為滙控在英國註冊日益不合時宜，是否遷冊的議題料會再次熱議。

不過有傳媒指出，滙控主席杜嘉祺昨日於電話會議內指出，該行暫時無意再研究遷冊。

滙控在2015年曾研究是否註冊，經過10個月研究後，決定不改註冊地。

難料何時恢復派息

另一方面，滙控突然宣布取消派息，讓投資者意外不已。不過在昨日的電話會議上，該行管理層指出由於疫情發展難以預計，未知何時可以恢復派息，惟強調該行擁有強勁資產負債表，資本充裕，有信心待疫情過後可以回復正常股息政策。

杜嘉祺補充日後該行派息水平要視乎疫情發展，現時難以決定會否調整派息，預料待明年初公布業績才有定案。

停止派息後，滙控可以節省部份資金，財務總監邵偉信預料停止派發去年第4季股息，以及今年首3季股息，可以節省90億美元，對普通股權一級資本比率有1個百分點幫助。他又表示該行無意進行供股。