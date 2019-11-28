【虛擬保險】電子錢包保障響頭炮　Avo冀「人做我唔做」開拓藍海

近年本港金融科技（FinTech）革命山雨欲來，繼虛擬銀行之後，這一波旋風已稍稍降臨保險業界。去年由亞洲保險與高瓴資本合資成立的Avo（安我保險），上月獲保監局發牌，搶先成為本港首間主攻非壽險產品的虛擬保險公司。

Avo先拔頭籌獲保監局信心一票，背後離不開公司行政總裁黃子遜及其團隊的功勞。身兼亞洲保險行政總裁的她，在行內有超過20年經驗，雖然出身傳統保險公司，卻揚言要以市場前所未有的新產品，開拓一片全新的保險市場，打響頭炮的便是全港首隻電子錢包保障。

Avo於10月獲保監局批出虛擬保險牌照，成為本港首間虛擬非壽險公司。（龔嘉盛攝）

Avo（安我保險）於10月初獲保監局循「快速通道」（Fast Track）批出首個虛擬非人壽保險牌照，成為香港繼Bowtie（保泰人壽）後第二間虛擬保險公司。公司名字Avo取自牛油果（Avocado），標誌及吉祥物亦是一粒卡通化的牛油果「Cado」。

品牌感覺清新，將傳統保險的老套氣息一掃而空，但不足兩歲大的Avo，來頭其實不容小覷。公司由行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險，以及高瓴資本合資成立，前者持股比例達51%，後者則持有49%；至於這粒新生牛油果的第一把手，則是在保險界有20年經驗、身兼亞洲保險行政總裁的黃子遜。

Avo執行董事兼行政總裁黃子遜稱，期望透過市場前所未有的保障產品，打開全新的保險市場。（龔嘉盛攝）

人做我唔做 擬推前所未見產品

在行內歷練多年，理應對花多眼亂的保險產品司空見慣，但來到新一代的虛擬保險公司，黃子遜仍屢稱「好好玩」，原因是一般保險離不開日常生活，產品可玩到天花龍鳳，加上本地非壽險市場發展相對落後，有如一片有待探索的藍海。她揚言，公司計劃引入更多前所未見的新產品，以填補市場的保障缺口，「人哋已經有、市場已經飽和嘅產品，我哋就唔會做，希望打開一個全新嘅市場。」公司首波產品中的電子錢包保障，可覆蓋電子錢包交易造成的損失，為市場上首個同類型產品，正是省靚招牌之作。

除了保險產品「人做我唔做」，Avo亦另闢蹊徑創造親民價格，例如其新推出的癌症保，年保費最低僅125元。黃子遜解畫指，產品價錢「抵到爛」，除了歸因於數碼化壓低成本，更大原因是公司積極精簡保障條款，「數碼保險設計更要簡單，過往有唔少保障根本好少人Claim，加落去只係貴咗又煩咗。」她舉例指，坊間危疾保動輒覆蓋近100種病症，Avo則將範圍收窄至「頭號殺手」癌症，再從中精選8種最常見及高危的癌症，成功將保費壓低，吸引更多年輕人購買。

公司於10月獲保監局發牌，由申請到正式開業歷時約2年，黃子遜透露審批過程嚴謹，監管當局亦十分關注公司的數碼化能力。（龔嘉盛攝）

無痛網上投保 冀助客戶過關

創新產品令人耳目一新，但作為虛擬保險公司，數碼化服務才是真正戲肉。黃子遜稱，傳統保險公司網上投保的成功率偏低，個別更低至10%，故此Avo期望透過簡化投保程序，方便客戶購買，目標是將網上投保的成功率提升至60%。她舉例指，客戶購買其癌症保時，最少只需回答4條健康問題即可，「反觀部分保險公司，即使將投保搬到網上，都有一大抽問題，好多人未答完已經放棄。」此外，即使客戶於投保問題答「No」，都會有後續問題協助過關。

不過「投保容易索償難」，幾乎已是消費者對保險的第一印象，數碼化是否能令難題迎刃而解？黃子遜介紹指，Avo兼具線上及線下理賠渠道，客戶可在網上提交申請及索償文件，公司承諾會於5個工作天內發出結果，最終目標是令客戶足不出戶已可完成索償，但坦言仍然需時予公司、監管機構以至醫療機構互相配合。

Avo現時有約40名員工，但黃子遜不諱言，本港保險科技專才不足，「請人」成為公司的最大難題。（龔嘉盛攝）

發牌過程漫長 人才不足最頭痕

談到Avo籌備期間的種種辛酸，黃子遜坦言保監局對於「快速通道」審批把關嚴謹，申請過程較想像中漫長，「本來都以為半年搞得掂。」但她直言，相比起過程中的繁複手續，請人問題最為令她「搲爆頭」，原因是香港金融科技起步不久，卻適逢行業急速數碼化，人才供求極其失衡。她笑稱，公司迫於無奈之下，頻頻主動出擊於大學尋找相關科目的畢業生，「但真係唔夠人，唯有連讀緊書嘅唔放過，暑期實習、冬季實習都照請！」

她透露，Avo現有約40名員工，當中約一半負責技術支援，日後亦會繼續增聘IT人手，以維持新產品背後的技術運作，以及改善平台的用戶體驗。另一方面，公司亦會密鑼緊鼓推出新保障計劃，未來大約每兩三個月均會有新產品面世。