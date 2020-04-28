尼爾森調查︰77%港受訪者更常在家用餐　偏好外賣為亞洲市場之首

新冠肺炎疫情持續，市民減少外出，消費習慣亦有所改變。尼爾森（Nielsen）調查亞洲消費者的購買行為，發現疫情下人們從户外轉移至在家消費，約77%的香港消費者指出會更常在家用餐；其中約46%消費者偏好購買外賣食物，在亞洲11個市場中位居榜首。

報告發現，消費者外出用餐的平均次數從每星期的3.7次，下降至每星期的2.86次，可見在外用餐被視為充滿困擾的挑戰；而購買外賣或使用外送服務平均次數由每星期3.31次升至4.3次，在家煮食則由4.77次升至6.54次。

報告指出隨著疫情在全球蔓延，此消費模式將持續至少數個月，就香港而言，預計在未來6至9個月內使用數碼渠道購買日常用品的情況不會持續，但購買外賣食品和使用食物速遞服務的需求將會激增。

非即食麵食銷售升67%

另外，根據尼爾森香港首季數據，一些主要類別的銷售額有明顯的升幅，如非即食麵食（+67%）、調味料（+23%）及食用油（+20%）。而户外相關類別的產品卻有所下降，包括香口膠（-34%）、小食棒（-17%）和能量及運動飲料（-11%）。

尼爾森香港及澳門董事總經理Andrea Borelli指出，在疫情期間，消費者從外出用餐轉變為享用外送服務、購買外賣及在家煮食，對很多人來說，舊習慣如外出用餐等，可能會永遠被新習慣所取代，更容易適應全新及多變的環境。隨著香港消費者逐漸適應現有環境，人們將使用更多的時間為家人做飯，重新界定的「住家經濟模式」有助刺激包裝食品的銷售。

尼爾森的研究報告於3月6日至11日、在亞洲地區的11個市場進行，包括中國內地、香港、台灣、日本、南韓、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡及印尼，反映出在疫情期間的消費者行為及觀點。