高力國際料全年線街舖租金挫33%　中環甲廈租金跌18%

香港經濟前景陰情未定，又撞上新冠肺炎疫情反彈，高力國際料情況未有對本港樓市造成太大影響；認為疫情的確令到市場的睇樓活動減少，但由於香港用家的需要仍然強烈，而香港仍然處於一個低息的環境及而未來供應或相對較少等因素影響。

該行認為樓市在未來仍然穩健，下行幅度亦較細，住宅樓價跌幅僅約5%。

在商舖方面，因暫停旅客入境的措施繼續生效，第二季度的零售業銷貨額依然受壓，按年下挫34.5%，高力國際指，一線街舖的租金按季下跌9.3%；預期今年全年街舖租金按年跌33%。當中中環跌幅最大，達14%。其次是銅鑼灣，跌8.6%；尖沙咀跌8.4%；而旺角亦跌7.7%。

同時，疫情的反彈令到不少的公司再一次採取在家工作的措施，令到公司開始考慮減少租用樓面的可行性。高力國際指，空置率上升，導致寫字樓的租金出現季度性下調。當中，金鐘按季跌7.6%、灣仔跌7.5%、尖沙咀跌7.2%。該行料全年中環甲級寫字樓的租金約跌18%，今年整體寫字樓租金按年跌14.2%。

高力國際商舖服務高級董事吳凱寧指，疫情反彈導致零售業需要更長時間才能回復正常。預計零售業至年底都依然困難，情況或將於2021年上半年一直維持。惟超級市場類別等的新興家品店有在逆市擴充的可能。但超級市場類別以外大型零售店舖租金壓力就相對較大，商戶可能出現上半年傾續租，但下半年已擱置的情況出現。