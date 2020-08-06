宏利次季新造業務按年跌22%　料第三季錄2億加元稅後淨撥備

宏利金融（0945）公布，第二季新造業務價值3.84億元（加元．下同），按年跌22%，今年初至今錄得8.53億元，按年亦跌14.5%。集團宣派次季股息每股0.28元。

集團第二季歸屬股東收入淨額為7.27億元，按年跌約51%，集團解釋這是由於企業債券息差收窄以及美國孳息曲線趨向陡斜，而今年第二季的投資相關經驗，反映另類長期資產組合，包括私募股權、房地產、石油及天然氣項目，錄得較預期為低的回報。

第二季核心盈利15.61億元，升7.5%；每股盈利跌52%至0.35元；年度化保費等值銷售額跌13.5%至11.76億元。

盈利重鎮亞洲區新造業務價值跌21%

期內各業務地區均錄倒退，宏利的盈利重鎮亞洲區，新造業務價值跌21%至2.98億元，集團指，主要由於香港、日本及「亞洲其他地區」年度化保費等值銷售額錄得跌幅以及香港方面利率下降。區內年度化保費等值銷售額挫17%至7.84億元，主要由於2019冠狀病毒病帶來不利影響。隨着若干亞洲市場的防控措施放寬，季內後期銷售好轉，今年6月年度化保費等值銷售額較去年同期升4%。

香港方面，2019冠狀病毒病的相關入境限制引致中國內地訪客銷售下跌，在此因素帶動下，第二季年度化保費等值銷售額下跌8%，而本地客戶需求上升則抵銷了部分跌幅。日本方面，年度化保費等值銷售額下跌18%，主要由於4月及5月份因2019冠狀病毒病全國宣布進入緊急狀態，令公司分銷人員及客戶的流動性受到限制。「亞洲其他地區」方面，年度化保費等值銷售額下跌 21%，主要歸因於多個市場實施2019冠狀病毒病防控措施，而中國內地及越南於2020年第二季逐步放寛有關措施帶動銷售上升，抵銷了部分跌幅。

亞洲新造業務價值跌21%，主要原因包括香港方面利率下降。（資料圖片／梁鵬威攝）

至於加拿大新造業務價值則為4,600萬元，按年跌29%；年度化保費等值銷售額跌18%至2.38億元，主要歸因於大額團體保險市場的浮動性。美國方面，新造業務價值錄得4,000萬元，較2019年第二季跌22%，主要由於利率下降以及2019冠狀病毒病疫情引致銷售下跌；年度化保費等值銷售額較去年同季下跌3%，主要為2019冠狀病毒病疫情所致。

財富管理業務方面，第二季的財富與資產管理業務錄得51億加元的淨流入，而2019年第二季的淨流動值則屬中性水平。所管理和提供行政管理的資產總值則升6.7%至6,969億元。

今季料錄2億元稅後淨撥備

另外，宏利表示，將於今年第三季，完成精算方法及假設的年度評估。儘管評估尚未完成，但初步跡象表明，今年第三季歸於股東的收入淨額將錄得約2億元的稅後淨撥備。今年正在評估中的假設包括：加拿大和日本壽險保單的失效假設；各個範疇內的個別死亡率假設；有關加拿大可變年金假設的全面評估；以及個別尸計算方法的微調。

宏利首席財務官韋寧頓表示，保險業務方面的新造業務價值，受2019冠狀病毒病的相關疫情所影響，面對充滿挑戰的營運環境，恪守開支紀律顯得尤為重要。期內透過將核心一般性開支按年減少5%，在開支效益比率方面改善了3.6個百分點。開支效益計劃繼續取得良好進展，他期望在今年底前實現節省10億元的開支效益目標，比原訂計劃提前兩年。