宏利MPF「一哥」：目標明年首季推可「轉倉」手機App

隨着市民對管理強積金意識愈益加強，不少人都會登入強積金受託人網頁調配強積金基金的投資分布。宏利強積金「一哥」吳清發（Raymond）接受《香港01》專訪時明言，目標明年第一季推出能供成員「轉倉」的手機應用程式，希望屆時程式有推播訊息功能。

強積金電子化 長遠有利減管理費

作為強積金計劃成員，很多打工仔都定期收到紙本周年權益報表，然而據統計，2018年強積金受託人用於印刷各類表格和強積金資訊的紙張多達7,000萬張，相當於砍伐8,000棵樹。

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，一直希望推動強積金數碼化，希望最終可以所有帳戶管理工作完全無紙，包括個人帳戶申請、基金轉換、強積金TVC（可扣稅自願性供款）增加供款，以致每年周年報表，全部都在網上平台辦理，連通訊往來的周年報表也是在平台上收到。他表明，對受託人而言，「當毋須再浪費金錢列印及郵寄紙本權益報表，所涉及的金錢是直接慳在基金計劃中，最終對成員而言，收費會平返」。

吳指，由於積金局指引的要求，強積金計劃成員需要向計劃保薦人明確表達意願才可以只單一接收電子周年結單，近年積金局積極倡議電子化，宏利遂牽頭與積金局、環境局及業界磋商放寬指引，終成功爭取令業界可更快捷推出方便計劃成員簡單啟動停止接收紙本結單的服務。

宏利去年底推出強積金電子結單及電子通知服務選。（梁鵬威攝）

數碼化減省成本未達規模

宏利為推數碼化，早於2017年向中小企客戶免費提供的人力資源App「ec-Work」（「易做好」），助企業與其員工在手機App上處理請假、收取糧單、強積金供款戶口電子登記（e-enrollment）功能。另一邊廂，宏利去年底推出強積金電子結單及電子通知服務選項後，短時間內有數萬名強積金成員選用該服務，為吸引更多成員改用數碼化方式管理，更曾發起送雪糕、聯同慈善機構推出「學無紙境」向本地小學捐贈iPad的助學計劃等活動。

3年以來的推動工作，累慳了多少管理費？吳清發坦言「並冇一個數」，「推e-statement（方面）我哋覺得有啲吃力，我送雪糕、搞CSR（企業社會責任活動），推出之後，（效果）唔係（打工仔）蜂擁而至般選用電子結單及電子通知服務」，目前電子化的工作，雖見成績，但所獲的並未足以實現持續的減省，但他相信，若電子化比率持續增加，最終管理費會有減價空間。

吳清發指，今年4月，強積金成員透過BuySimple整合個人帳戶的數目，較1月飆8.5倍。（梁鵬威攝）

冀成員未來毋須就半自由行每年填表

至於俗稱強積金半自由行（ECA）的「僱員自選安排」，吳清發指，目前僱員每年要填一次表，將現職期間強制性供款所產生的累算權益每公曆年一筆過轉移一次，他希望不久將來，有關過程不需要由僱員每年填一次表，而是由宏利通知僱員有關期限將到，詢問僱員會否將過去12個月的供款轉至宏利，若僱員同意，由宏利預先填表，然後僱員簽名便完成。

吳又指，目前宏利強積金僱主有六成是採用電子方式處理強積金的行政工作，較業界四成比率為高。而成員方面，今年4月，透過宏利「BuySimple」網站申請整合個人帳戶的數目，較今年1月推出整合服務時急升8.5倍。

此外，強積金制度雖推行近20年，但各受託人平台仍不相通，打工仔倘持有多個強積金戶口，要管理時則要登入不同平台，若整合戶口或轉移權益，還要面對繁複手續，積金局為此正籌建「積金易」（e-MPF）平台解決，吳清發指，平台系統已截止投標，相信積金局正審視由哪一方中標，預料今年第三季公布，中標者2022年至2023年要建立e-MPF平台系統，之後便要將14間信託人的資料接入系統。他說，宏利會配合中標一方做準備工作。至於宏利有否投標？他回應：「我諗遲啲你見到結果就會知。」