小數據．小菲｜為什麼你不想財息兼收？

有什麼比公司派息令股東更開懷？投資者最希望的是有「升」有「息」，股價又升，又有股息，令他們更放心繼續持有。

不過，對中短線投資者來說，把握派息前的機會獲利，日後有機會低位買回，可能回報更加理想。這套思維與一般散戶的思考方式相反。因為他們多數在派息前購入，心想日後股價回升至買入水平，便等於賺了股息，但從統計上來看，這種想法其實較為蝕章。

根據普林斯頓大學的數據顯示，中國股票市場的股份在除息日多數出現資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model，CAPM)負回報，而且是遠遠低於零，平均成交亦會縮小。因此，散戶在除息日之前買貨多要虧本，特別是一些高息的股份。

股價在除息前的表現

(資料來源:普林斯頓大學研究)

這個結論與其他國家市場經驗剛剛相反，因為在美國或英國的地方有資本增值税，稅率較一般企業稅率高，所以不少機構投資者在除息前先沽出股份後買入，甚至他們會在除息日沽空獲利，有些回報比收息還好。不過，國內股市可以容許沽空的股份不多，跟香港的情況類似。

一鴨兩吃不好吃

這套理論相信亦可放在一些可能會派特別股息的上市公司。不少投資者都對特別股息有憧憬，希望能一鴨兩吃，甚至在派息日前再增持，但股價在除息後往往向下走。在小菲的記憶中，除了出售非啤酒業務的華潤啤酒 (0291)，其後不斷上升，不少上市公司股價最終出現跌幅。

普林斯頓研究員杜渙程的團隊採納2007至2018在國內的上市公司數據。2018年，國內有2,776家有派息的上市公司，佔總數約78%，他們合共派的股息有9,430億元人民幣，較2017上升17%。

對長線投資者來說，收息不是最重要的問題，所以一動不如一靜。但世界是公平的，財息兼收不是一件容易的事。