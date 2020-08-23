小數據．小菲｜點評美團 – 中國第一消費股

「國以民為重，民以食為天」。上星期外賣巨人美團點評（3690）股價破頂，市值突破1.4萬億元，首次超越中國移動（0941），成為中國最大的消費股。雖然美團晉身恒生指數上大熱倒灶，但躍身成港股第三位，實現ATM雄霸港股的局面。

美團第二季的數字雖不致無懈可擊，但可以說是超過市場預期，因為美團是疫情下最大的受惠者之一，外賣業務第二季更獲得12.5億人民幣盈利。

日送一億不是夢

美團八月份創下單4,000萬外賣單的紀錄，進一步邁向董事長王興在2025年前每日送一億外賣訂單目標。美團現有300萬名外賣車手，即大概香港的勞動人口的總和，相信是世界上最大的外賣車隊，分布國內超過2,800個城市工作。

據王興透露，今季賺錢的關鍵，隨了因為第二季是傳統上成本最低的季節外，也因為市場上有充足的勞工供應有關。

外賣員是自由工作，天氣變化（例如太熱或太凍）都會影響他們是否工作，但疫情的居家政策，令他們因為不想呆在家而選擇工作，加上政府對外賣公司有臨時津貼，令美團能以低價獲取廉價的勞工。

美團點評數據比較

*第二季數字

同樣因為生活苦悶，不少叫外賣的消費者會較為慷慨，選擇較高貨單和有品牌的餐廳，這反映在美團第二季的訂單平均消費為48.8元人民幣，較去年高差不多一成。期內美團加入的新餐廳增長了超過一倍。

生活苦悶有助美團供求

在過去一個月禁晚市的限聚令下，香港叫外賣的人明顯增加，但一百萬元的問題是: 內地餐廳陸續重開，國內人叫外賣會繼續高增長嗎?

美團的答案是送食材。在分析員的會議上，美團管理層說有幾種吃法。若人們想去吃餐好，可以用他們創立的美團點評選擇餐廳，當然也可以叫外賣。若人們選擇在家煮飯，他們可以送食材上門，這也是美團未來會大舉投入的市場和未來的增長動力。

這也許是美團股價今年以來升了1.4倍，跑羸兩位大哥騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）的原因，至少中美戰爭對美團業務既沒有影響，也不會受制裁，因為食向來都是中國人最基本和最重視的需求。