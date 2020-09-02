百勝中國次日招股　累計孖展100億　專家：農夫上市在即致水緊

在內地經營必勝客及肯德基等連鎖食肆的百勝中國（9987），今日次日招股，認購反應同樣未見非常積極，綜合多間券商數據，估計孖展最少累計借出100億元，較公開集資額7.85億元，超額認購逾11倍。

其中，輝立孖展額最多，借出34億元；海通借出21億元；耀才借出13億；凱基借出10億；大華繼顯借5億；華盛借出4.5億；信誠借出1.3億；連同尊嘉證券、英皇證券、艾德證券等多間券商，合共料借出100億元孖展額。

百勝中國本周二起招股，至周五（4日）中午截至認購，招股價上限為468元，以每手50股計算，入場費為23,635.8元。公司計劃於9月10日掛牌。

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農夫凍資4000億 抽百勝成本高

華盛證券分析師聶振邦稱，孖展額度明顯較預期少，不排除與農夫山泉的凍資未有解封有關。市場消息指，農夫山泉公開發售錄得約800倍超額認購，預計凍結資金高達4,000多億。

艾德證券期貨董事陳政深亦認同，農夫山泉是導致百勝中國孖展額冷清的一大主因，始終農夫凍資超過一周，大批資金鎖死，市場缺錢之下，孖展成本偏高。再者，百勝中國始終是舊經濟行業，而且入場費較高。陳政深相信，最終定價比美股應該會有折讓，他保守估計首日升幅只有5%至10%，「頂盡都係兩成」。

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