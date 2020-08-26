農夫山泉9633招股｜上市前豪派息　散戶千億「搶水」要注意什麼？

農夫山泉﹙9633﹚熱抽，截至今日﹙26日﹚中午，孖展認購金額已突破1,500億港元，佔公開發售部份超購逾260倍！專家則認為，農夫山泉有「值博率」，奈何估值已偏高，料首日「水位」只一成多，加之招股反應熾熱，料散戶獲分貨的機會及手數不多，由於孖展計息長達10日，建議用自有資金「參與吓」。

集資規模︰僅約83億港元

農夫山泉計劃發售逾3.88億股H股，相當於已擴大股本的3.47%，招股價介乎19.5港元至21.5港元，集資額最多約83億港元。以該股一手200股計，入場費約4,343港元。

國際配售93%，公開發售7%，基石投資者包括富達國際（Fidelity International）、對沖基金Coatue 、GIC等大型長線基金，所有基石投資者將總計投資3.2億美元﹙約24.8億港元﹚。

農夫山泉計劃發售逾3.88億股H股，集資最多約83億港元。﹙農夫山泉網頁截圖﹚

吸金力︰毛利率逾55%

農夫山泉去年收益240.21億元人民幣，向經銷商銷售佔94.2%；毛利133.11億元人民幣，毛利率高達55.4%。主要產品包括包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料等。

其中，主力產品包裝飲用水收入143.36億元人民幣，佔總收益的59.7%，為集團吸金主力。該產品的毛利率達60.2%，是眾多產品之中最高。

農夫山泉去年賺49.57億元人民幣，純利率達20.6%。

市場排名︰全國排第四

據招股書，中國飲料市場去年總規模達9,914億元人民幣，惟市場相對分散，首10大供應商僅佔市場的42.5%，農夫山泉以624億元人民幣零售額排名第四。首三位依次為美國上市飲料公司﹙零售額759億元人民幣﹚、杭州成立的非上市公司﹙零售額695億元人民幣﹚及台資食品及飲料公司﹙零售額667億元人民幣﹚。

就包裝飲用水產品而言，農夫山泉市場排名第一，去年佔內地市場份額的20.9%。至於茶飲料、功能飲料及果汁飲料產品，市場份額分別為7.9%、7.3%及3.8%，全國排名同為第三。

招股文件重點圖表︰

+ 5 + 4 + 3

派息︰上市前豪派息

農夫山泉於招股文件中明言，目前並無為上市後訂任何預先釐定的派息率。但值得一提，在上市前3年，公司大派股息，由2017年及2018年的3.67億元人民幣，大增至2019年的95.98億元人民幣，累計金額比今次上市集資額還要多。

今年4月，農夫山泉也派了9億元人民幣的股息。與此同時，公司8月14日建議，將「歷史保留溢利」的78億元人民幣，全數作為股息宣派給上市前現有股東。換言之，公司上市前累派息將達到190.3億元人民幣。

農夫山泉指，該等股息的派付不會對集團上市後運營資金的充足性產生重大影響。截至今年7月底，集團有不受限制的存款71.62億元人民幣，預計將於8月持續錄得經營活動產生的現金淨流入，故相信能夠保持足夠的資金來滿足營運資金需求及償還約定的債項。集團並無計劃因分紅而額外增加銀行貸款。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，個人對農夫山泉的做法「不反感」，「雖然咁做觀感唔好，但利潤始終是公司股東，上市前派息都『正路』。」

農夫山泉主力產品包裝飲用，產品多元。﹙公司招股文件截圖﹚

股權︰大股東持股逾八成

公司創辦人、大股東鍾睒睒現時持股87.447%股權。上市後﹙假設超額配股權未獲行使﹚，鍾的持股比例將降至84.41%，而H股股東則佔3.47%。

估值︰PE高於行業平均值

假設發售完成而未行使超額配股權，以招股價介乎19.5港元至21.5港元計，農夫山泉上市股份市值介乎2,181.71億港元至2,405.47億港元。以2019年賺49.57億元人民幣﹙55.64億港元﹚計，往績市盈率（PE）最高達 43倍。

翻查資料，港股軟飲料行業的平均市盈率為35.38倍，而在港上市的飲用品股份中，中國旺旺 （0151） 市盈率16.9倍，康師傅 （0322） 市盈率23.4倍，蒙牛 （2319） 市盈率30.8倍，維他奶 （0345） 市盈率53.7倍。

集資所得︰品牌建設及購買設備

集團估計集資淨額約77.68億港元，約25%將用於品牌建設工作；約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備， 以提升銷售能力；約20%將用於新增產能所需的資本開支；約10%將用於加強業務運營基礎能力建設；約10%將用於償還銀行貸款；及約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，農夫山泉估值偏高，料首掛水位約一成多。﹙資料圖片﹚

專家分析︰本身估值已高 料水位逾一成

伍禮賢表示，農夫山泉有「值博率」，他稱公司有兩大獨特亮點，一是包裝水龍頭第一；二是毛利率極高，反映產品有競爭優勢。

他建議散戶抽新股，而非上市後再追入，「估值始終太高，康師博市值近900億，但農夫山泉講緊成逾2000億！而且，業務好難有超高增長，我對咁高估值始終有保留。」伍禮賢補充，鑑於公司僅發行少量新股，料上市首日有「水位」，「招股反應咁熱，我估計公司都係上限區間定價，但由於發行新股數較少，而且現在新股市場氣氛良好，倘有資金追入，料可炒高逾一成至23、24元，始終本身估值已高。」

有見於孖展熾熱，且計息長達10日，伍禮賢建議散戶用自有資金「參與下」，「反應咁熱，借埋孖展都未必派到好多貨，而且估計升幅未必好爆，孖展抽隨時蝕埋息。」