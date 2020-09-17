【MPF】宏利推派息類基金　冀年度化派息率4%

宏利響應積金局呼籲於強積金框架下開發退休投資方案，宣布推出「宏利MPF退休收益基金」，透過以分發派息至成員強積金帳戶的方式提供定期及穩定收益，其次要目標是提供長期的資本增長。目標年度化派息率4%。該基金下周一（21日）上架。

基金投資政策方面，最多60%（但不少於20%）的基金資產將間接投資於股票及與股票有關的投資，其餘資產則間接投資於債券、存款及其他獲准許的投資。

65歲以下的成員每月派息會自動再投資於該基金，以尋求資本收益增長。首次分發派息料是下周一推出後的第7個月開始（或首層核准基金的投資經理如認為合適而建議的更早日期）。當年滿65歲或以上，每月派息會撥入提供本金保證的「宏利MPF利息基金」。

宏利MPF退休收益基金管理費的現行收費率，是每年資產淨值的1.3%；退休成員尊享基金管理費優惠，是每年資產淨值的0.99%，透過每年0.31%的每月紅利單位方式回贈，只適用於65歲或以上的成員。

宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發表示，退休收益基金提供多種靈活性，包括不設入場年齡、投資或供款金額門檻及最短投資期，該基金所投資的的資產多元化，能提供穩定收益，包括股票、屬投資級別企業債券、政府債券等，至於股票部分所投資的資產，則基本上與傳統混合資產基金沒甚麼分別。