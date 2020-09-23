Tesla電池日雖遭狂沽 但有三大亮點你要知｜大盤漫談．伽羅華

全球關注的Tesla Battery Day擧行前，掌舵人兼行政總裁Elon Musk已在推特為大家的熾熱期望先行降溫，說超級電池的技術突破要待2022年才能規模量產，Tesla股價收跌5.6%，市後再跌約7%至394.7美元，累積跌幅一成，其他車股股價靠穩。

不少人隨即拿Buy the rumor sell the news來說事，其實電池日並非沒有亮點，分別是價錢低至2.5萬美元的大眾化車款、一款超級鋰電池及具有三部電動馬達的Model S新車型面世，但因為新電池要待2022年才能量產連帶大眾化車款亦要到後年方能推出市場，令投資者有所失望，Tesla股價短線難免受壓，但對長線投資者應該可以接受。

在電池日推介會（同是Tesla股東大會）上，Elon Musk𠄘諾未來三年推出售價2.5萬美元的電動車，又預期今年交付量按年增加三至四成，按去年Tesla銷售36.8萬部計，意味產量介乎48萬至51.5萬部，與公司今年50萬部的目標相若。

目前最低檔次的Model 3在美銷售入門價約3.8萬美元，相當於三年內降價幅度34%，這與內燃機的成本優勢已可堪比，甚至有過之無不及。

Elon Musk預期今年交付量按年增加三至四成，即今年全年交付量可逾50萬輛。（資料圖片）

新電池電能增5倍 續航力升16%

至於市場焦點的超級新圓柱80mm鋰電池「4680」，據Tesla披露，提供電能較舊版本提升5倍，功率提升6倍，續航能力增加16%，市場早前已對這款新電池的技術規格作出不少猜測，但Tesla所公布的仍然較市場略佳。

能量密度高的鋰電池對大貨車Semi truck等車款發動非常關鍵，能量密度高等同最小體積𠄘載最大能量，意味有更多貨運空間，讓物流業務更有競爭力。所以，形容有關的技術突破為game changer亦非誇誇其談。

Tesla表示，通過所有垂直整合的疊加優勢，公司預計將使每千瓦時Kwh降低成本降低56％，並釋放現有電池的續航力54％，公司長遠目標產能為2,000萬輛汽車，相對於全球最大車廠日本車廠約900萬部年度產能，Tesla雄覇汽車產業的志氣不可少覷。

現時Tesla旗下有四大電動車生產線，分別位於美國加州Fremonta、內華達Reno、中國上海及德國柏林，今年全部產能約50萬部，至2022年上述四廠產能擴容後，預計可提升至每間50萬部，即合計200萬部，屆時佔全部汽車市場約16%。

眾所周知，電動車產能的樽頸基本上是電池產能不足的問題，Tesla電動車本身不愁訂單，而是沒有足夠的電池供應，目前Tesla的三大電池供應商有日本Panasonic、南韓LG Chem及上海寧德時代，但仍然未能滿足付運需求。自Tesla去年中斥資逾2億美元收購電池商Maxwell，好明顯公司自覺有需要建立本身電池的生產線，為未來量產作好準備。

Tesla的長遠目標產能為2,000萬輛汽車。（資料圖片）

Plaid加速至60里低於2秒 料明年面世

Elon Musk還透露，Model S Plaid將在明年交付，這對鍾情加速賽的超跑車迷也是一項喜訊。Tesla旗下電動車款已獨霸直線加速賽寶座多年，特別是Midel S Performance Raven車型，由起步加速至時速60里最快僅2.4秒，最高時速每小時163里（262公里），不少改裝超跑亦成為其手下敗將，直至德國Porsche首款量產的電動車Taycan Turbo S的出現。

動力方面，Model S擁有794匹最大馬力及140公斤米的峰值扭力，而Taycan Turbo S則具有751匹馬力及107.1公斤米的峰值扭力，Model S重量亦較輕，表面上稍佔優勢，但最近兩者在加速賽的比併上，Model S起步佔優下仍然輸Taycan Turbo S一個馬鼻。

不過，搭載三部發動機的Model S Plaid明年面世後，極有機會一雪前恥，這款新電動超跑由靜止加速至每小時60里低於兩秒，最高時速每小時200里，意味電動車加速王的美譽將重歸Tesla旗下，對於Tesla的超級車迷而言，可能較超級電池更值得引頸以待。