RCEP簽署｜港府熱切期望加入　業界冀日後可發揮服務貿易長處

中國﹑日本﹑韓國﹑澳洲﹑新西蘭及東盟10國，於周日（15日）簽定區域全面經濟夥伴關係協定 （RCEP）。簽署協議的15個成員國，不論從人口﹑貿易總量及總經濟規模，皆佔全球約30%，因而被視為全球最大的自由貿易協議。雖然目前香港並非簽署協議成員，但是業界認為本港不少廠商均在內地設廠，相信可率先受惠；又期望日後香港如能加入成會員時，可發揮香港一直以來在服務貿易上的優勢。

商務及經濟發展局局長邱騰華（圖中），昨晚（16日）出席亞太經合組織部長級視像會議。（政府新聞處圖片）

香港政府﹕待時機成熟時與成員國展開對話

目前RCEP共有15個簽署成員，香港並非其中之一，不過亦正準備，待機會成熟時加入。商務及經濟發展局局長邱騰華，昨晚（16日）出席亞太經合組織部長級視像會議時指出，RCEP的簽署及開展，為區內經濟融的重要里程碑，香港熱切期望加入，又指出當時機成熟時，成員經濟體容許新伙伴加入時，香港樂意就加入RCEP展開對話。

RCEP是一個全面、現代、高質量和互惠的自貿協定。其中，貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%。服務貿易和投資開放水準顯著高於原有的「10+1」自貿協定。同時，RCEP新增了中日、日韓兩對重要國家間的自貿關係，使區域內自由貿易程度顯著提升。根據國際智庫測算，在2025年RCEP可望帶動成員國出口增長比基線多10.4%。

滙豐最新研究報吿指出，預計協議在明年年中生效，到2030年將佔全球各國國內生產總值（GDP）的比重50%以上。

李秀恒期望透過若協議生效後，全面降低關稅，香港企業可以從中受惠。（資料圖片）

李秀恒﹕本港強項為服務貿易

既然有關協議覆蓋範圍如此廣泛，本港業界亦希望日後香港可以成為其中一個成員。香港經貿商商會會長李秀恒指出，香港作為一個開放型經濟體，簽定任何自由貿易協議均有利香港發展。一直以來，除了汽車等少數產品外，只要產品在符合環保及安全等要求，便可以自由入口，可是其他國家卻設立高的關稅壁壘，明顯並不公平。期望透過若協議生效後，全面降低關稅，香港企業可以從中受惠。

他指出目前不少港商內地設廠，當追蹤產地來源時，仍以中國為主，因此在內地設廠的港商可以率先受惠。

至於為何香港無法與中國一同成為簽署協議成員時，他指出在一國兩制安排下，香港會以單獨關稅區成員身份，簽署貿易協定。隨著內地已為成員國之一，日後香港加入會更加順理成章，較容易加入其中。他又指出包括工貿署等政府部門，已留意有關協定。

他亦指出香港的強項在於服務貿易，若日後能簽定有關協議，相信可從有關層面受惠，並認同香港日後可以扮演協助重建區內供應鏈的角色。

李豐年﹕對本港自家品牌有正面作用

「糧油大王」李廣林之子﹑通泰行第三代傳人李豐年指出，香港為自由港，進出香港的產品基本上不會被徵收關稅，可是由香港出口的產品，則要視乎入口地的關稅安排。若日後簽署有關協議後，相信對本港生產的商品或本地自家品牌有刺激作用。

香港中華廠商聯合會常務會董事沈運龍指出，作為商人對於有關協議是「舉腳贊成」。香港作為自由市場，可是有不少國家或地區卻設限制，所以能推動自由市場是支持。被問及香港業界如何部署以捕捉商機時，他指出香港作為外向型經濟，哪裡有機會便會前往哪裡發展。