伍沾德兄弟建美心餐飲王國　多年不上市　會計師引理論解原因

美心創辦人伍沾德於上月底離世，享年101歲。美心食品集團上下對伍沾德離世，表示悲悼，讚揚他管理及領導美心64年，事事親力親為﹑努力不懈。美心貴為本地餐飲巨頭，吸金力特強，集團多年來都不上市，背後大有原因。

伍沾德昆仲於1956年創立的美心，為本地街知巷聞的餐飲企業，迄今已有64年歷史。美心旗下更擁有多個品牌，由快餐店﹑美式咖啡店﹑日式餐廳，以致高級中菜皆有覆蓋。不論是普羅大眾，或是在中環出沒的白領階層，相信亦曾光顧。

美心的業務豈止在本港發展！美心早於1970年代表香港出席大阪世界博覽會的香港館餐廳，即50年前已揚威海外。據公司網頁顯示，美心的餐飲王國版圖足跡遍布亞太區，包括內地﹑越南﹑柬埔寨﹑泰國﹑新加坡及馬來西亞，合共擁有逾1,700間分間。

美心上半年虧3.9億元

雖然美心並非上市公司，可是擁有美心50%股權的牛奶國際在新加坡上市，外界仍可一窺這間網絡橫跨亞太區的餐飲王國業務情況。

據牛奶國際業績顯示，截至今年6月底的上半年，美心收入為8.7億美元，按年跌30%，期內牛奶國際應佔虧損為2,500萬美元（1.95億元），即美心整體虧損為5,000萬美元（約3.9億元）。

牛奶國際早前亦公布截至9月底的第三季業務表現，惟並無披露相關數據，僅指出上季美心業務持續受社交距離措施影響，用餐人數減少，同時透露月餅銷售表現令人鼓舞。

目前美心股權由香港食品及牛奶國際分佔50%。香港食品的股東除包括多名伍氏家族成員，如現任主席兼董事總經理伍偉國，及伍沾德之女伍淑清外，澳門前特首何厚鏵亦是股東之一。香港食品最大股東為JETCO Investment & Management Limited，持股比例為12.6%，伍沾德亦持有JETCO。

香港食品為美心股東，持有50%股權。而持有香港食品的股東包括伍沽德及伍淑清等伍氏家族成員。

美心已有64年歷史，亦為本港餐飲企業龍頭，卻並無上市。伍偉國早年出席公開場合時指出，美心並無考慮上市；又指出一家企業要上市存有不少原因，如建立品牌及知名度﹑有集資需要或希望增強企業管治等。可是公司仍未找到上市理由之餘，更指出公司在管治方面已跟上市公司無異。

會計界人士亦就美心一直無上市的安排作出分析。遠景會計師事務所創辦人林智遠指出，一間公司選擇不上市，自有其股東考慮，原因之一是擁有人能成功將業務管理好，或不希望將公司經營成果與外人分享。他又指出若根據財務學上的「啄食順序理論」，當企業考慮籌集資金發展時，最初先考慮發債，因為情況相較下可控。