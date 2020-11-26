施政報告2020｜林鄭提多項經濟、房屋措施　學者冀有推行時間表

特首林鄭月娥上月破天荒被押後的施政報告，昨日（25日）才於立法會公佈，花逾兩小時宣讀整份超過3萬字的《施政報告》，當中用了半小時去講述國安法為香港帶來的效果，以及多次提及訪京時得到中央支持落實措施及感謝中央；

另外，報告中亦有大量措施涉及房屋政策，包括撤銷非住宅物業雙倍印花稅；明言不放棄明日大嶼；提出「劏房」租務管制研究；資助三年內未能入住公屋的人士等。今日（26日）《香港01》財經節目「財經加零一」，將與樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基，分析林鄭月娥的措施，是否真的講得出，做得到？

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特首林鄭月娥於《施政報告》提出「劏房」租務管制研究，以及助三年內未能入住公屋的人士，同時又表示，未來10年政府已有足夠的土地興建公屋。袁偉基於節目中表示，政府有決心解決房屋問題，對施政報告滿意，但認為更值得關注的，是政府如何落實《施政報告》。

他表示，《施政報告》提出大量的經濟措施，惟未有提及時間表，亦似乎沒有考慮公務員體系的工作壓力，惟政府未有就以上兩個問題，提出初步的方向，「當年有十大基建，但做了十幾年都仲係十大基建，如果有個粗疏的時間表，就會更高分。」