專訪│物流業疫下現商機　FedEx投香港信心一票

疫情下人們「宅」在家中，卻為物流快遞行業帶來商機，不單止受惠於電商行業在封城期間大行其道，疫苗即將誕生同樣為行業帶來發展空間，危機出現，反證物流業增值潛力巨大。

說疫苗派發對行業是一場壓力測試，絕不為過。由於疫苗需儲存在極低溫環境，並且要在短時間內派發，涉及整個系統的協作性。FedEx Express香港及澳門董事總經理梁銘添表示，疫苗運送及配發為物流業未來發展亮點。「疫苗要在-30至-40℃下運送，儲存運輸方面要求較高。」他續道，除了冷鏈物流設施，還要有冷凍櫃、冷藏卡車、可控制溫度的貨櫃船、隔熱氈等配套，「我們公司現時每個月平均派發50萬單乾冰件，相信可以協助運送疫苗和醫療產品。」

跨太平洋貿易航線 回到疫前水平

目前，FedEx擁有679架飛機和超過18萬輛機動車輛，服務全球超過220個國家及地區，公司在美國孟菲斯轉運中心安裝了四個機械臂，用以協助其小型包裹分揀系統處理小型包裹和信件，同時使用無人機及機械人送貨。梁銘添認為，這些科技升級轉型將可改變行業生態，待外國的技術成熟後，香港將可應用類似技術。

相對於歐美，今次疫情對亞洲經濟的衝擊較輕，這與中國率先走出疫情有關，料是今年內唯一一個經濟錄得正增長的主要國家。梁銘添覺得這將吸引不少公司加大發展中國市場，因為中國有14億人口，市場相當龐大，疫情後經濟回彈速度快，令市場相信中國將可繼續保持經濟增長勢頭。他又引述管理諮詢公司埃森哲（Accenture）的數據指，在10月中下旬（10月12至25日），全球航空貨運量按年下降了20％，但跨太平洋貿易航線的貨運量已回升至疫情前水平，且與去年相比增長了2％。

梁銘添說香港仍是區內航空貿易樞紐，扮演着重要角色。（黃舒慧攝）

港仍具綜合優勢 可以做「隊長」

可是，中美關係緊張，加上本港實施《港區國安法》，有些外國企業憂慮這將影響香港的國際形象，甚至考慮把辦公室撤離香港。梁銘添則認為香港是國際金融中心，匯聚全球人才，地理位置優越，優勢仍在。他強調，零關稅政策是香港最大的賣點，皆因不少國家的通關手續較為繁瑣，貨物過關時間較長。「有些（國家的通關手續）複雜，但跟着做便可；有些不但複雜，而且經常改變，今次這件貨入口後，下次相同一件貨卻未必是用一樣的做法。另外，很多國家都要收稅，入口貨物超過某個價錢就要打稅，（否則）當地海關就會扣住件貨，又或要呈交文件、收據核實，香港免關稅，程序上簡單得多。」

梁銘添認為即使短期內環球局勢較為波動，香港仍可維持這些基本優勢。「做生意是看怎樣可以長期穩定地服務當地客人，我對香港很有信心！」因此，其公司將繼續以香港為亞太區總部，高級管理層和後勤支援部門均會在香港工作。

對於粵港澳大灣區發展，梁銘添覺得香港因租金及人手成本高企，難以在本地建立完整產業鏈，惟在大灣區內，製造業可以設立辦公室和廠房，做到一條龍生產，涵蓋設計產品、測試研發、生產、品質監控及管理等，過程中香港有其角色，「香港經驗豐富，可以供其他城市借鑑，若用踢足球來比喻，我們除了落場踢，還可以做到其他位置，例如隊長、領隊和教練，帶領整隊人踢出新台階！」

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《物流業疫下現商機 FedEx投香港信心一票 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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