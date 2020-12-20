高通神助攻　小米追上華為惹憧憬｜大盤漫談．伽羅華

12月1日晚高通發布新一代旗艦SoC驍龍888，小米掌舵人雷軍隨即作出人生迄今最大豪賭，他早有趕超中國手機一哥華為的通盤計劃，只是需要一筆數百億元資本，以及一夥頂級手機晶片的穩定供應，如今有了驍龍888的救生圈，小米追趕華為便有更大把握，股價上望40元、市值破萬億元便不是夢。

以上情節有杜撰成份，但離現實應不太遠。事實上，小米於12月2日便公布以先舊後新方式配股集資30.6億美元，金額超過小米於2018年7月上市集資額，另公司再發行可換債集資8.55億美元，集資主要用於拓展歐洲市場等地業務。小米上市僅兩年多，便進行超大型配股活動，足見作風一向實幹的雷軍是如何豁出去，這豪情當然不會為爭一口氣般簡單。

一直以來，小米有中國蘋果的稱喻，但手機業務利潤卻無蘋果的豐厚。據Counterpoint的數據顯示，2019年蘋果攫取全球手機行業66%的利潤，三星及華為分別佔17%及12％，剩下5％利潤由其他手機商分攤，就算小米是分攤這5%大頭，相對前三大手機商都近乎無肉食。

2019年蘋果攫取全球手機行業66%的利潤，三星及華為分別佔17%及12％，剩下5％利潤由其他手機商分攤，就算小米是分攤這5%大頭，相對前三大手機商都近乎無肉食。（資料圖片）

蘋果是全球科技霸主，小米短期內難與之攀比，但在國產手機中，小米亦被同期發力的華為壓得半死，過著「千年老二」的宿命，雷軍不止一次抱怨為何只有華為被稱為「民族企業」，但在印度市場完勝三星的小米卻沒能享受國民待遇，而且性價比超高的小米手機，知名度亦不及高檔的華為手機，這從雷軍多次撕聲力竭地喊話「性價比高不等於便宜」，反映他極不甘心小米淪為最佳的中低檔手機品牌。

小米上季出貨量打入全球三甲

原本雷軍趕超華為的構想是遙不可及，但在美國商務部加強制裁華為後卻露出曙光。據IDC數據顯示，小米今年第三季成功填補華為受制裁後的市場真空，季內智能手機出貨量4,650萬部，超過蘋果iPhone的4,160萬部，僅落後三星及華為，市佔率由9.1%急增至13 1%，昂然打入全球三甲，小米季內出貨量激增1,450萬部，同期華為出貨量則勁跌1,550萬部，反映小米幾乎盡吃華為的市場份額，股價亦由今年三月收市低位9.5元，直迫近日30元大關，周五微軟至28.8元，市傳小米將於12月29日發布小米旗艦機11系列，屆時股價應再迎來新一輪升浪。

近期網傳小米明年擬出貨2.4億部，在高精度晶片的供不應求下，這目標出貨量相當進取，畢竟小米於2019年僅出貨1.26億部，今年頭三季出貨1.02億部，明年出貨量要翻近一倍，小米不但要盡吃華為流失的市場份額，還要保證上游組件有穩定供貨。所以，當高通本月初發布驍龍888，小米猶如久旱逢甘露，雷軍的宏圖大計，需要就是這顆頂級手機晶片的面世。

小米於2019年僅出貨1.26億部，今年頭三季出貨1.02億部，明年出貨量要翻近一倍，小米不但要盡吃華為流失的市場份額，還要保證上游組件有穩定供貨。（新華社記者韓瑜慶攝）

高精度晶片已經成為科技行業不可或缺的核心組件，上汽大眾只是欠缺ESP（電子穩定程序系統）及ECU（電子控制單元）兩顆晶片，其車載電腦兩大模組便無法生產，拖累整條汽車生產線陷入停產狀態，何況是超高精度5納米的驍龍888是小米唯一希望，任何有意在5G手機市場有立足地的手機商，無不希望搭載超級晶片作為賣點，否則很難於同質化的手機產品中突圍而出。

頂級5G晶片僅三家 驍龍成小米救生圈

2020年手機晶片已快速進入5G年代，工藝精度亦步入5納米的台階，計及姍姍來遲的驍龍888，今年迄今共有三隻頂級手機晶片橫空出世。除驍龍888外，其他兩隻手機晶片分別是蘋果iPhone 12的A14及華為海思的麒麟9000，明眼人一看便知這兩款頂級晶片難與小米沾邊，因都是死敵出品，聯發科明年出台的5G晶片，檔次及精度均低一至兩台階，所以驍龍888是小米唯一救命選擇。

小米崛起除了受益於華為被制裁外，小米今年業務表現亦可圈可點。根據Canalys調查，小米受歡迎程度不僅在其本土市場中國，而且在歐洲等海外市場也顯示其實力的提升。

按公司第三季業績披露，在歐洲智能手機市場，小米出貨量連續兩季保持第三，西歐智能手機出貨量首次進入前三名，在中國市場量價齊升，智能手機出貨量按增長19%，為前五大手機廠商中，唯一正增長的企業。

2015年4月23日，在印度首都新德里，印度「米粉」排隊進入發布會活動現場。小米4i手機當天在印度首都新德里古董全球首發儀式，這是小米公司第一款在海外全球首發的產品。 i指代印度，4在英語中最佳同為，因此這是一種專門「為印度」定制的手機。（資料圖片）

雖然小米今年頭三季業績中包括61.32億元人民幣的「按公允值計入損益之投資公允值變動」，這部分利潤是小米投資的300多個項目的資產值重估，多少有水份之嫌，第三季季度收入721.63億元人民幣及按非國際會計準則的經調整淨利潤41.28億元人民幣，兩者分別按年升34.5%及19％，經調整淨利潤因為不計算公允值變動的「水份」，便更清晰反映小米財報的真面貌，小米第三季財報雖然有所改善，但淨利潤增幅落後收入增幅，顯示小米以超值價出售超高性能的手機，暫時未能換成豐厚利潤。

品牌國際化進度佳 惟手機利潤待改善

無論如何，小米過去多年專注於華為在歐洲、中東以及一定程度上非洲的據點，這項策略最初是基於國際化提升本身品牌檔次的考慮，隨著華為受美方制裁後，這策略被視為高明的商業策略。同時，小米在印度（佔其4分1的市場份額）及其一向有好表現的中國市場。根據公司財報披露，它在54個市場中排名前五，在10個市場中排名第一。

與其他內地科網企業比較，小米員工薪酬並非位居一線，全賴小米掌舵人雷軍的個人魅力、尊重技術人材的企業文化氛圍，以及雷教主慨慨的員工購股權。

與其他內地科網企業比較，小米員工薪酬並非位居一線，全賴小米掌舵人雷軍的個人魅力、尊重技術人材的企業文化氛圍，以及雷教主慨慨的員工購股權。根據小米2019年年報披露，小米當年14.42億份購股權中，當中有一半被行使，儘管去年小米股價陷入低潮，曾穿10元水平，可幸這批購股權大部分在上市前低價批出，行使價介乎0至3.4美元，員工行使後仍有一定賺水，若這批近7億份未行使的購股權迄今大部分仍未行使，有可能成為小米未來股價向上的阻力，所以有心搭順風車的投資者，可以趁近日整固伺低位吸納。