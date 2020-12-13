華爾街巨鱷加持　比特幣價翻生沖天飛｜大盤漫談．伽羅華

最近華爾街乍現一個熱爆話題，就是比特幣（Bitcoin）較黃金更值得投資？這話題相信一時間難有定論。比特幣過去三個月爆升1倍，期間迫近2萬美元，同樣有避險功能的金價走勢便遜色得多，正好反映華爾街的短線投資取態。對機構投資者而言，最大問號是比特幣真能在資產世界中享有與黃金比肩的地位，值得瞓身爭取比特幣的話語權？

今年金融市場可謂既是波譎雲詭，亦屬波瀾壯闊，以往美股絕少一年遭遇多次一成以上跌幅，今年股市不但大起大落，而且是大跌三成多後再急彈五成，那種只有太空漫遊才能帶來的虛空感覺。相比下，比特幣的波幅便不覺得太過突兀。事實上，比特幣近期確實有太多炒作的元素，先由有女股神稱號的Cathie Wood大膽豪言，預測比特幣價格長線可升至50萬美元，若不是她有唱好Tesla股價，料可高見7000美元（1拆5前目標價）的前科，這個近乎非理性亢奮的叫價只會讓華爾街的專業投資者嗤之以鼻。

如果以為近年股壇戰績冠絕基金界的Cathie Wood可能在投資理念已脫離基本面，原來離地的投資者大有人在，對沖大鱷Paul Tudor Jones今年5月已將其資產組合最多2%投資比特幣，他本月在公開場合直言比特幣被嚴重低估，20年內現金可能消失，主權數字貨幣將主導經濟與金融。

數字幣將主導金融經濟 大鱷已控近半供應

Paul所說數字貨幣將逐步取代現金的趨勢，在今年全球疫情大流行，以及各國央行積極研推數字貨幣下正在加快推進，相信很少人會懷疑未來數字貨幣是主宰世界前進的大潮，儘管要成為令大眾信任、可替代現金的支付功工具，仍有一段頗長的路要走，但要吸引機構投資者的法眼，今年比特幣有了不錯的開局。

據外媒統計，若將華爾街的信託基金、上市公司、虛擬幣交易所、虛擬幣項目方以及政府持有的比特幣合計，上述持份者已經控制比特幣總供應量的47%。

隨著今年大型支付平台PayPal、Square、信用卡組織VISA及知名基金Fidelity加入虛擬貨幣市場，本身已易於儲存的比特幣，其支付功能亦開始有用武之地，有力挑戰黃金作為儲備貨幣的地位。

Square今年10月初斥資5,000萬美元購入比特幣，約佔其資產約1%，以示公司長遠看好虛擬貨幣，當時購入價約為1萬美元，如今這部分資產應增值至總資產的2%。Square在其最新第三季業績報告亦稱，旗下支付軟件Cash App用戶於季內購入總值逾16億美元的比特幣，相關收益幾乎佔公司收入的八成，比特幣概念刺激Square股價近日高見222.2美元，周五收報216.59美元，市值979.7億美元，雖然預測市盈率高達285倍，但以華爾街一向跟紅頂白的投資風格，破1000億美元大關不是問題，何時上試2000億美元才是焦點。

一哥能甘冒風險創新 唯已故喬教主與鋼鐵俠

相對上，全球支付一哥PayPal的股價走勢無疑落後Square，預測市盈率只有56.82倍，PayPal股價相對便宜，原因可能是在比特幣業務不及Square般瞓身，這也是所有市場一哥在創新方面均較為審慎的通病，能夠在領導市場潮流下仍甘冒風險創新的商界雄豪，大概只有蘋果公司已故創辦人喬布斯、Tesla創辦人馬斯克等少數例子，即使是全球首富、Amazon掌舵人Jeff Bezos在創新方面亦要對第二富豪馬斯克的創意甘拜下風，最多只能說Jeff在創新科技的應用有很大建樹。

事實上虛擬貨幣的先行者Paypal，在今年10月底開始容許其3億多活躍用戶購買，持有和出售比特幣和其他數字資產，公司並且大舉掃入比特幣，數量佔新挖出比特幣的七成，一旦Paypal在虛擬貨幣業務發力，不排除股價短線可追落後。

除了Paypal與Square在比特幣股價爆升上推波助瀾外，近年推動虛擬貨幣應用的創新公司亦如雨春筍，而且大部分市值已是準獨角獸的規模。在云云創新公司中，一家Fintech新寵BlockFi開始進入投資者的眼簾。

美國虛擬幣新創公司BlockFi是一家虛擬幣平台，用戶將數字貨幣資產存放於BlockFi，最高可享有8%年回報，公司透過吸納比特幣存款進行各類數字貨幣相關的信貸業務。BlockFi與VISA近日宣布於2021年合作推出比特幣回饋信用卡，卡年費為200美元，每筆消費享1.5%的比特幣回饋，三個月內若刷滿3,000美元，還贈送價值250美元的比特幣回饋金。這非VISA首次推出與比特幣相關的信用卡服務，但與消費直接掛勾便屬於首次。

BlockFi與資產管理公司富達旗下Fidelity Digital Assets（FDA）近日亦有合作，FDA通過BlockFi提供信貸形式，允許其機構客戶以比特幣作為現金貸款的抵押品，FDA的目標客戶包括對沖基金，虛擬貨幣礦工和場外交易櫃台，意味比特幣可以扮演如債券及股票等融通資金的角色，加強其投資功能。

比特幣雄起 成數字人幣國際化障礙

回顧今年虛擬幣的升市狂潮，有人說是疫情持續下，各國央行被迫超級放水救市，因此動搖美元貨幣的主導地位，這可能是原因之一，但值得留意的是，資金由機構投資者流向比特幣，而非傳統避險資產的黃金市場，更有可能的比特幣給與持有者更大的身份隱蔽性，特別是中國政府今年急推數字人民幣，，而美國又要全方位查封受制裁企業，結果刺激比特幣的市場需求，這也是締造華爾街投資者入場揸莊的契機。

一直以來，中國投資者都是比特幣非常重要的捧場客，有統計顯示，2018年幾乎有一半挖幣礦工身處內地，成為內地金融監管機構最頭痛的問題。假如中國人民銀行推出數字人民幣以達到提高人民幣國際化地位等目標，今年比特幣挾著華爾街的金權勢力捲土重來，或是人民幣國際化的最大障礙。