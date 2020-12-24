阿里巴巴涉壟斷受查　美媒將事件與歐美反科企壟斷相提並論

12月24日（周四）官媒消息稱，中國市場監管總局對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，人行等4大監管機構亦會約談螞蟻集團，督促螞蟻集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。 多家外媒關注此消息，美媒《紐約時報》及《華爾街日報》均將中國官方最近的行動與歐美近月對Google及Facebook等科技巨企發動的反壟斷行動相提並論，另一家美媒彭博社的報道則引述專家指，馬雲帝國象徵著中國新的「大到不能倒」的實體，「中國當局希望看到一家規模更小、主導地位更弱、更聽話的公司」。

美媒《紐約時報》及《華爾街日報》均將中國官方最近的行動與歐美近月對Google及Facebook等科技巨企發動的反壟斷行動相提並論。圖為一名社運人士戴上Facebook創辦人朱克伯格的面具請願，要求監管Facebook業務。（資料圖片／美聯社）

《紐約時報》報道指，中國展開此次調查同時，美國和歐盟正努力遏制Google和Facebook等西方互聯網巨頭的勢力。多年來，幾家科技公司對全球大片地區的商業、言論和廣告業務施加了巨大影響，這讓華盛頓和布魯塞爾越來越感到沮喪。

報道又指，馬雲10月在上海的一次會議上發表有關金融監管的言論，這似乎促成了官方對螞蟻集團和阿里巴巴的反擊。報道引述上海獨立經濟學家劉勝軍表示：「在中國文化中，如果你是一個有錢人，有很強的經濟實力和社會影響力，那麼你在政治上是危險的，你需要保持低調以保安全。」在中國，人們認為馬雲和螞蟻集團是當局謹慎監管互聯網金融的主要受益者，劉勝軍稱，「但他（馬雲）還是在抱怨。」劉勝軍又稱，「在中國文化中，這種人是不受尊重的」。

中國市場監管總局對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。（中新社）

華爾街日報：北京與全球監管機構更緊密地連結在一起

《華爾街日報》的報道也表示，北京最近採取行動加強對阿里巴巴及其他類似科技公司的控制，從某種意義上說，使得北京與全球監管機構更緊密地連結在一起。在美國，Facebook和Google面臨反壟斷訴訟，矽谷高管認為拆分這些科技巨頭將使他們與中國科技巨頭競爭時處於下風。當前的這一波行動可能會縮小這些差距。

報道又引述投資銀行中國首創（China First Capital）的行政總裁富爾曼（Peter Fuhrman）表示，「中國希望先行採取行動，而不是事後處理，以免像美國現時一樣承擔更沉重的後果。」富爾曼又表示，「令人擔憂的是市場力量可能會演變成政治力量」。

人行等4大監管機構將會約談螞蟻集團，督促螞蟻集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。（資料圖片）

彭博社：對中國網絡產業來說是不好的訊號

彭博社的報道則指，今日傳出金融管理部門已對阿里巴巴啟動反壟斷調查，並將於近日約談螞蟻集團，中國當局此舉意在加強對馬雲網絡帝國兩大支柱的審查力度。報道指，如今中國政府準備推出更多反壟斷法規，今年11月公布的反壟斷法草案給予中國政府超乎尋常的空間來約束像馬雲這樣的科技企業家。

報道引述中關村互聯網金融研究院首席研究員董西苗表示，這顯然是中國當局對馬雲帝國的協同控制的升級，馬雲帝國象徵著中國新的「大到不能倒」的實體，「中國當局希望看到一家規模更小、主導地位更弱、更聽話的公司」。

報道又指，由於不需和Google及Facebook競爭，中國的網絡生態系幾乎被阿里巴巴、騰訊主導，但中國如今打算修訂反壟斷法，可能會顛覆現狀，好的情境是罰款，壞的情境是行業領頭羊遭解體，目前中國各大監管機構似乎正在協同努力，而這對中國網絡產業來說是個不好的訊號。

（綜合報道）