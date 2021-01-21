拜登上場｜首日即推翻特朗普政策　部署新能源及「制裁股」反彈

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-21 18:40

拜登宣誓就職美國總統後，即簽置17項行政命令，包括停止退出世衛（WHO）、重返《巴黎氣候協定》、暫停建造美墨邊境圍牆、要求民眾未來100日戴口罩等等，逆轉特朗普任內多項措施，當中雖未提及涉華的制裁措施，但未來拜登會否強硬對華，將續成外界焦點，展望拜登新時代，則總結兩大概念可以部署。

特朗普任內 多間上市中企列入「黑名單」

回顧特朗普任內四年，把大批中資企業列入黑名單，「最後一擊」是把小米（1810）等9間公司列入黑名單，並促使紐交所將中國移動（0941）、中國電信（0728）及中國聯通（0762）三大中國電訊商ADR除牌。被列入「中國軍方企業」名單的還包括中芯國際（0981）、中交建（1800）、中鐵建 （1186）、中車（1766），中海油（0883）母企等等。

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在華府決策下，美資大戶被逼在低位再沽貨，連盈富基金（2800）也一度宣布不買制裁股，令這些制裁股一度「低處未算低」，但散戶築起血肉長城，趁機吸納收息，促成「散戶打贏美資大戶」的情景，以中移動為例，跌穿40元後迅速回升至50元，一星期反彈逾兩成半，低位入貨者已有相當理想回報。

中移動跌穿40元後迅速回升至50元。（資料圖片）

一：「制裁股」反彈概念

分析認為，制裁股負面消息已經反映，一旦證業績無影響，又或禁令解除，股價可能迎來另一升浪。香港股票分析師協會副主席郭思治說：「特朗普和拜登最大分別，是一個製造問題，一個等待機會解決問題，而市場不會等你解決問題才升，已經先行買入，最關鍵是他們的基本因素無變，股價下跌與基本面完全無關，吸引市場追捧。」

他說，難預計制裁何時鬆綁，但相信會慢慢解決，又認為假如最終業績未受影響，及禁令取消後，美資重新做部署，都可能觸發另一浪升勢。但他提醒，這些公司由低位回升的幅度已明顯，形容「可以買，但唔好炒」。

大華繼顯：制裁對業務無影響

大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，制裁或影響國際投資者買賣相關公司股份，但對實質業務和盈利並沒有影響，這些股份仍受內地市場歡迎。以三大電訊商為例，市場對其增長空間不會有很大期望，但公司本身有穩定現金流，具品牌和規模性，是港股的獨有投資標的，對內地投資者有吸引力。

他又指，中海油短線走勢除受惠內地資金流入，亦因沙特阿拉伯減產利好油價所影響，料再有制裁或剔出指數的消息出現，對這些公司的股價影響料沒初期大。另一被納入黑名單的小米集團，他說其目標客戶以內地、印度和歐洲市場為主，美國非重點市場，加上5G手機有一定競爭力和性價比，對其增長空間和長遠走勢不擔心。

拜登與特朗普有不同的新能源政策主張。（資料圖片）

二、新能源概念

特朗普在2019年在一片爭議聲中退出《巴黎氣候協定》，指協定為美國勞工、企業及納稅人帶來「不公平的經濟重擔」，然而，拜登當選後立即推翻該決定，同時其在競選時，亦已表明任內亦會增加使用清潔能源及減少碳排放，市場預期新能源只在長線升浪的開端。

葉國邦認為，拜登政府會繼續支持本土新能源企業，包括新能源汽車和太陽能，對整個行業都會帶來結構性支持，及刺激就業。他說，美國重返《巴黎協定》可能是全球加速向新能源發展的開端，對行業需求長遠有正面影響，看好個別領域發展成熟的公司，如將新能源巴士等車輛輸出海外的比亞迪（1211），業務與美國本身有合作的保利協鑫（3800）。

至於風電、太陽能板塊，他認為由於前期估值極低，市場未有留意，故早前升浪主要是修復估值的過程，長線看，未來盈利增長動力不排除因美國轉向，令行業有正面影響。郭思治則指，港股新能源板塊值得部署，但板塊已經大幅上升，假如大市調整，下望空間較大，部署需小心回吐，故現水平不會推介。