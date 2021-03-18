B站上市｜虛擬偶像都有市場　吸金力好驚人　榜首堪稱「月球人」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-18 15:08

香港人對Youtuber並不陌生，不過又有多少人知道VTuber是什麼一回事？VTuber全寫為Virtual YouTuber，亦即是虛擬主播，又稱「V UP主」。顧名思義，虛擬主播會以虛擬的形象，在網路進行影片創作或直播等娛樂活動。

赴港第二上市的bilibili，過去一直被指收入來源傾向遊戲業務，但最新第四季業績顯示，增值服務及直播業務終於超越遊戲業務，首次成為B站最大收入貢獻。而直播業務當中，有一塊是bilibili相對獨特的，便是「V UP主」。

虛擬主播不僅活躍於Youtube平台，連bilibili亦有不少虛擬主播。而這些虛擬主播，同樣地可以與一般Youtuber獲得分成。根據線上統計網站darkflame，2021年2月虛擬主播的收入共錄得4,145萬元人民幣，付費人數達29.8萬人，互動人數則錄121.5萬人。

為何會有虛擬主播的出現？這些「V UP主」大多數以二次元的形象出現，外表偏向動漫風格，有著各式各樣的外表，有些畫上貓耳朵，亦有部分是異色瞳，在現實生活之中幾乎不可能存在。

「V UP主」大多數以二次元的形象出現，外表偏向動漫風格。（Bilibili截圖）

「Virtual反而更加Real」

在「V UP主」而言，套上這些二次元的2D或3D外型，雖然只能有限度地活動，透過預設的指令，或者追蹤主播真人的五官、肢體，而做出一些簡單的動作。不過，正正是有著一個虛擬的外殼，「V UP主」能夠更加大膽，表露自己的真性情，更有人認為是「有時候可能Virtual（虛擬）反而更加Real（真實）」。

至於對一眾觀眾而言，大眾可能認為為何不看一個真人的主播，而要觀看一個由真人操縱、配音的動漫人偶？這很大程度上基於有一部分觀眾沉醉於二次元的世界，有人更認為是由於現實世界充滿負能量，「藏污納垢」，故此能夠在二次元的世界中得到更美好的精神寄託。

今年2月Bilibili收入最高的虛擬主播是「咩栗」，營收高達106萬元人民幣。（統計網頁darkflame數字）

收入最高達115萬 但並非全數落袋

根據統計數字，虛擬主播隨時可以是「月球人」，每月營收高達過百萬元。今年2月Bilibili收入最高的虛擬主播是「咩栗」，營收高達106萬元人民幣；第二名為「奈姬niki」，收入達75.6萬元人民幣。

不過，上述金額並未計及平台分成，甚至部分是由經理人公司管理，故此收入有機會需要被抽佣，甚至部分需要繳稅，並非全數可以「落袋」。

參考bilibili招股文件所指，根據艾瑞諮詢報告，直播平台一般與主播及其經紀分享50%至80%的虛擬禮物收入（經扣除渠道及付款成本）；而bilibili與主播及其經紀的收入分成比例約為70%至80%之間。