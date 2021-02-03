GME｜散戶決戰華爾街　Short squeeze已出現？　一文回顧案發經過

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-02-03 20:22

近日全球股市最熱門話題之一，莫過於是遊戲驛站（GameStop，美：GME）。這個是由美國著名討論區Reddit的/rWallStreetBets群組發起的「散戶逼空」的故事，這件事一度發酵成今年全球首宗黑天鵝事件，有傳Netflix更計劃將GME事件拍成電影。

GameStop是美國知名的遊戲零售商，去年因為受到疫情影響，加上實體遊戲市場萎縮，令該股股價持續下跌，並引來不少沽空機構做空。不過，去年12月線上寵物用品銷售網Chewy的創辦人Ryan Cohan，他旗下的RC Ventures便向GME增資，冀為GME尋找出路，令市場一度憧憬公司加快轉型網上銷售，股價亦在短短數日間錄得倍升，高見40美元水平。

不過，沽空機構未有放過GameStop，繼續狙擊GME，香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left更揚言，「在這價位買入GME的買家是笨蛋」。結果，便掀起今次GME散戶對決華爾街大鱷一戰。

GameStop（GME）是美國知名的遊戲零售商，去年因為受到疫情影響，加上實體遊戲市場萎縮，令該股股價持續下跌。（GettyImages）

沽空比例高於100%！ 造成「逼空」最大誘因

能夠引發這一場國際性的逼空事件，最主要是有投資者注意到，GME的沽空比例超過100%！數據顯示，當時GME的流通股數只有6,975萬股，但沽空比例高達138%，即沽空股數達7,120萬股。若然空軍需要平倉，理論上即使將市場上所有流通股數掃光，亦無法平倉。

WallStreetBets一眾散戶留意到這一點，便號召大大小小的散戶，買入GME的股票，推高股價之餘，減少市場「流通」的股份，進一步增加沽空機構平倉的成本。

在1月25日的那一週，可謂是散戶的壓倒性勝利。在各地散戶仿如組成「地球聯合軍」，對抗「惡貫滿盈」的華爾街大鱷，GME的股價一周之內由40美元抽高至480美元以上，升幅超過10倍。

香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left曾指買入GME的買家是笨蛋，結果被「逼空」後，他宣布香櫞停止沽空研究。（Twitter截圖）

股價狂抽 打爆空軍相繼投降

面對股價急速拉升，沽空機構被逼損手收場。市場統計公司S3 Partners的數據顯示，沽空GME已經導致對冲基金累計損失197.5億美元。其中，美國對沖基金Melvin Capital 1月份結算資產已損失高達53%，需要緊急注資。

結果，在上周二（26日）Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin已表態投降，據CNBC報道指，Melvin Capital是在GME股價約150美元時平倉。至於沽空機構香櫞創辦人Andrew Left亦在Youtube上表示，香櫞已經在90美元水平平倉，損失達100%，及後更表明「從良」，不再發表沽空報告。

Robinhood行政總裁Vladimir Tenev。（路透社）

券商限制散戶買賣GME 致一夜「洗盤」插四成

事實上，隨著股價上漲，資金亦大量湧入認購期權，幾乎每日都有資金大手掃入行使價最遠的「末日Call」。可是，在大量資金在期權市場進出，無疑加大券商的資金存款壓力。結果，多間券商限制多隻「WSB概念股」的期權交易，而全美最受歡迎的線上券商Robinhood亦基於結算所存款的壓力為由，限制散戶用戶買入相關股票。

正因如此，欠缺散戶買盤支持下，GME當日的股價由高峰的483美元，一度「血洗」至112.25美元，最終收盤報193.6美元，單日急挫逾4成。股價下瀉，散戶無法買進股票支持股價，相反大型投資機構卻可以自由進出，為沽空一方造就不少平倉機會，市場便質疑Robinhood等多家券商是否站在華爾街大鱷的一方，而粗暴阻止散戶自由買賣。

德國車廠福士汽車在2008年的一次「挾淡倉」事件，股價一度升逾5倍，成為全球市值最大的企業。（Getty Images）

「32857」的信念 仿08年VW重演歷史

即使GME股價由高峰的483美元，跌至2月2日收市的90美元，但Reddit等討論區，仍然有不少散戶表明要「Strong Hold」，更將其賣出訂單設於「32857」掛單。到底「32857」是一組什麼數字？原來這個數字，意味當GME的股價升至32857美元時，將會超越蘋果，成為全球市值最大的企業。

而一眾散戶抱著「32857」的信念，全因為2008年福士汽車（VolksWagen）著名的「挾淡倉」（Short squeeze）案例。在2008年，持有福士車廠42.6%股權的保時捷，計劃全面收購福士，但市場並不看好。結果，保時捷披露持股時，沽空機構認為保時捷未及控股比例，故大手做淡。

事實上，保時捷除了持有福士的42.6%股權，並擁有相當於股權的31.5%的期權，其總權益高達74.1%，加上當時德國政府持股約20.1%，變相市場上流通股份只有5.8%。而當時的沽空比例高達13%，當沽空者發現保時捷的真實持股後，便不惜代價搶貨平倉，結果福士車廠股價2日內暴漲5倍，一度成為全球市值最大公司。

宏高證券投資經理梁杰文指，挾淡倉是很短時間發生的事，不會無止境挾淡倉。（張浩維攝）

Short squeeze已出現 「唔會無止境挾淡倉」

宏高證券投資經理梁杰文表示，GME事件與福士車廠的「挾淡倉」事件相似，但他認為「Short squeeze」已經出現，因為股價已經在短時間內飆升十多倍，不少沽空者已經投降。

梁杰文指，「Short Squeeze」的前提是沽空者突然面對股價急升，加上市面缺乏流通股份導致高價搶貨。他提到，大概可以從1月中留意到，有個別交易日的成交量及換手率特別高，反映沽空機構有可能在這些位置平倉，

對於目前仍有不少散戶堅決持貨，梁杰文坦言「唔會無止境挾淡倉」，加上目前股價大幅回落，不少淡倉可能已由「浮虧」轉為「浮盈」，「當480美金都捱得過，無可能畀你攤長挾」。他強調，挾淡倉是很短時間發生的事，以他個人操作而言，一般只會給予3日時間。

David Webb撰文指，一早買進GME股票的人可能已靜悄悄獲利。﹙路透社﹚

誰是真正贏家？ 「最終的沽空者取勝」

GME事件引來各界關注，踢爆「謎網50」的獨立股評人David Webb上周四（28日）便就GME事件撰文，題為「遊戲驛站的遊戲如何才會停止」。

文中點出，部分沽空者當時或者已經平倉，與此同時，一早買進GME股票的人亦可能已靜悄悄獲利。他更直言，後來買入GME股票的人，只是為較早買入的人豐富盈利。

按David Webb所指，GME的真正贏家，或許是早期買入股票而在高位獲利的人，而最終的沽空者亦會贏得勝利。而沽空機構渾水創始人兼CEO Carson Block早前則估計，是次「挾淡倉」事件或者存在對沖基金「互相殘殺」的可能。據《彭博》報道指，對沖基金 Mudrick Capital Management便在GameStop的期權交易中獲利。

宏高證券投資經理梁杰文亦補充指，現在只能是「馬後砲」地評論此事，假若在另一個平行時空，全部股東決意「Strong Hold」GameStop的股票，或許上周四高位不在480美元，而是在4,000美元甚至更高的水平。