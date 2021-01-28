Reddit牽頭炒起GME　David Webb警告「後來者是為前者獲利」

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-01-28 23:17

股壇長毛David Webb今日撰文，主題是「How the GameStop game will stop」（游戲驛站的遊戲如何才會停止）。

近日，一家在美國上市的企業GameStop Corp（美：GME）因為在討論區Reddit狙擊沽空機構，目的逼使「空頭」在高位平倉，結果股價獲大幅炒上，由20美元炒高至300美元以上。

Reddit出手三大原因

David Webb撰文指，他在Reddit的WallStreetBets專頁留意到一些網民進行所謂「挾淡倉（Short Squeeze）」，歸納了這「同溫層」的信念。

1. We know the stock is trading at many times its fair value, but we don't care because...（我們知道股票的交易價格是其公允價值的許多倍，但我們不在乎，因為...）

2. 我們正在「傷害」大型對沖基金，他們認為沽空的股票被高估了

3. 我們是小人物，所以我們是從經營對沖基金的富人集團賺錢，［將個人的社會經濟困境怪罪於他們］。這是一次「運動」，一場「金融革命」，「我們要在受傷害的地方向他們反擊」。

David Webb認為，這些Reddit的網民大軍似乎未有意識到，將財富轉移給「上級」之外，隨著愈來愈多後來者加入，為較早加入的人帶來財富，而最終這些新人只會在泡沫爆破時，給空倉持有人盈利。

稱這場是零和遊戲

另外，David Webb解釋指，將所有好倉頭寸減去空倉頭寸的總和永遠是100%。舉例說，當未平倉空倉頭寸是140%（如報道所指），這樣好倉頭寸便會是240%。因為每一股可以借出無限次，而每一次都會將好倉頭寸與空倉頭寸增加，而它不會註明「我是被借出的」。他補充，理論上股票可以是1,000%好倉和900%空倉。

David Webb認為有可能部分沽空者已經平倉，但仍有其他人因為股價上升而願意加入沽空。同樣地，早進場的買家可能已經靜悄悄獲利離場。那麼怎樣才會停止這個GameStop遊戲？他認為除非公司發行新股票，否則這是一個零和遊戲。無論是好倉還是淡倉，當股價愈是遠離合理價值，出售的誘惑便愈大。

他更指出，那些獲利最大的投資者可能已經悄悄地兌現，特別是可能這次已令他們改變生活，大量好倉頭寸，吸收最後的一批愚蠢（Foolish）資金。當動力逆轉，整個事情會迅速崩潰。David Webb向Reddit大軍指，「你不一定會傷害沽空者。而最終的做淡者將贏得他們的賭注。唯一可以確定的是，你正在豐富你們大軍的早期領導人，即場內一些最響亮的人。

最後，David Webb重申從未交易過GME。