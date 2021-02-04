美股收市｜GME止跌徘徊百元下　阿里ADR升3.51%　GOOGLE升8％

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-04 05:49

週三美國股市結束兩日升勢，亞馬遜股價下跌拉低納斯達克綜合指數微跌2點，或0.02％，收市報13,610.54點。在能源和通訊服務板塊造好的推動下，標普500指數微上漲0.1％，收市報3830.17點。道瓊斯工業平均指數上漲36.12點或0.12％，至30,723.60。而備受關注的GameStop(GME)股價止跌，仍在兩位數徘徊未有力重上100美元。

Gamestop（GME）近日為日股民焦點之一，甚至連登仔都熱烈討論。（GettyImages）

本周暴跌了70%的GME今日股價微升，收市報92.41美元，微升2.68%。

就螞蟻集團整改方案上與監管機構達成協議的消息，令阿里巴巴港股收市由跌轉升0.38%。美國上市的阿里巴巴ADR（BABA）則延續升勢，日間股價曾高見268.28美金，收市報263.43美金，升幅達到3.51%。

2014年9月19日，阿里巴巴集团创始人兼执行董事长马云在纽约证券交易所庆祝阿里巴巴股票上市。（Getty）

GOOGLE母公司Alphabet股價創52周新高，上漲約8％以上。此前財報宣布廣告業務的複蘇推動下第四季營收增長23％，超出市場預期。

美國電商亞馬遜公佈財報利潤幾乎是華爾街預期的兩倍，同時收入首次超過1000億美元，創歷史新高1255.6億美元。雖然如此，創辦人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）宣佈將辭去CEO一職，亞馬遜股價下跌2％。