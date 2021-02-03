GME風暴｜證監會﹕社交媒體論壇影響力日增　籲投資者注意風險

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-03 19:55

美國論壇Reddit上的散戶投資者發動挾淡倉行動，包括GameStop（遊孰驛站）等多隻沽空率較高的美股，股價明顯飆升，市場亦因而變得動盪，更有證券只容許客戶沽出相關股份，而不容許再開新倉，有意見認為是讓大戶順利平淡倉的安排。更有報道指出，美國財長耶倫擬與監管機構對當地市場波動進行討論。香港投資者亦是這場挾淡倉大戰的參與者，因此本港監管機構亦發聲，希望投資者注意風險。

證監會留意到，近期海外市場有某些股票及相關期權出現極端的價格波動，以及社交媒體上的投資論壇廣受注目且影響力日增，故提醒投資者應注意買賣高度波動的證券（包括海外上市股票）所涉及的風險。

投資者應注意，經紀可能有權根據客戶協議的條款及條件，在某些情況下（包括海外執行經紀服務中斷的情況）暫停交易服務。屆時，投資者或會無法開立新的倉盤或將現有的倉盤平倉，因而可能在短時間內導致無法預料的損失。

投資者應審慎管理任何異常波動的市場所帶來的市場風險。尤其是，經紀可能需要於非常短的時間內，修改特定產品的保證金水平，藉以妥善管理其承受的風險，以及履行對結算所或其他執行經紀的交收責任。投資者可能會被要求即時就其未平倉的倉盤支付追繳保證金，及提供額外的保證金存款或抵押品。

證監會現正就投資者在買賣價格波動的股票時所面對的風險，與本地及海外的監管同業保持緊密溝通，並將致力確保本港市場公平有序地運作。如有證據顯示中介人並非以維護客戶最佳利益及確保市場廉潔穩健的方式行事，證監會將毫不猶豫地採取監管行動。