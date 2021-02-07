高盛貼Alphabet今年首選股　股價將飛升上月｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-02-07 10:00

疫情肆虐期間，在家工作（WFH）概念股表現跑贏大市，但在云云超大型科企中，Alphabet（Google母企）價值又是較被低估。近日Alphabet純利連續兩季創新高，一眾投行紛紛唱好，隨疫苗面世而經濟活動重啟，聯博投信說其股價將「飛升上月球to the moon」，目標價上調至2,500美元，高盛則指公司為今年超大型科企的首選股份。

Alphabet過去1年股價累升42%，過去半年升39%，四成升幅的一半是來自過去一個月爆升，其股價表現明顯落後於其他超大型科企，其預測市盈率為30.56倍，比較蘋果公司及微軟的預測市盈率約31.45倍及32.86倍，Alphabet作為接近全軟件業務模式，卻完全感受不到輕資產的優勢。

Google母企Alphabet純利連續兩季創新高，高盛將公司定為今年超大型科企的首選股。（資料圖片）

Alphabet受惠於疫情刺激在線零售廣告收入的激增，抵消旅遊娛樂廣告收入的萎縮，加上核心的搜尋業務及YouTube廣告業務貢獻，帶動公司第四季業績增長強勁，特別是聖誕銷售表現可人。季度營業收益錄568.98億美元，按年增長23%，淨利潤錄152.27億美元，按年增長42.7%令人驚艷，大幅超出市場共識的119億美元，營業利潤率亦由2019年第四季20%推高至去年同季的28%，是自2018年首季度以來最高。

此外，因為削減支出關係，Alphabet現金儲備增加170億美元至1,370億美元，足以讓公司進行超大型收購。

若將季內業務收益細分，搜尋業務錄319億美元，按年增長17%，YouTube廣告收益為69億美元，按年增長46%，而Google雲收益則錄得38.3億美元，按年增長47%。前兩者表現亮麗，雲計算因早年嚴重落後兩者競爭對手Amazon的AWS及微軟的Azure，去年度雲業務更虧損56億美元，但幸好公司保持全球市佔率第四位置，僅隨AWS、Azure及阿里雲之後，故此擁有潛在的長期投資價值。

YouTube廣告業務表現比雲業務好。（資料圖片）

雲收入嚴重滯後主業搜尋及YouTube

其實，早於2016年Alphabet已立軍令狀，要將雲業務打造成公司重要的收入來源，但迄今此目標仍遙遙未達，目前Google雲營業收益不但遠低於搜尋業務，連YouTube廣告業務亦有不如。公司首席執行官Pichai Sundararajan在最新財報發布會上亦潑冷水，要將雲計算打造重要收入來源，可能需要一些時間。

整體而言，公司第四季季績已算交足功課，而且遠優於華爾街原本預期，股價周三突破2,000美元關，周五收報2,088美元，距離聯博的一年目標價2,500美元仍有兩成上升空間。

摩根士丹利是唱好Alphabet中較審慎的投行，該行在績後將其目標價由2,050美元輕微上調至2,200美元，維持「跑贏大市」評級，但大摩卻將Alphabet業務進行有趣的拆分估值（Sum of the parts），並指這種拆分估值可以對公司業務更深入了解潛在估值變化，而估值總和約2,800美元，遠較Alphabet現價高逾三成四。

護城河效應 大摩拆分估值逾萬八億美元

根據大摩分析師Brian Nowak估計，公司移動及桌面的搜索尋業務價值分別7,050億美元及3,000億美元，YouTube廣告業務值3,650億美元，Google Cloud價值3,300億美元的自動駕動項目Waymo價值1,050億美元，上述各項估值總計超過1.8萬億美元，目前Alphabet市值接近萬四億美元。該行強調，今年疫情紓緩下，旅遊活動恢復，去年勁跌五成的旅遊娛樂廣告收入有望重回正軌。

無疑，投行給與Alphabet較高估值，與其業務的核心競爭力有莫大關係。正如「股神」巴菲特所言，公司價值等於未來現金流。一個行業只要有利可圖，競爭對手就會分一杯羹。而沒有護城河的公司，遲早被競爭對手蠶食市場份額。

眾所周知，Alphabet超過八成收入來源來自旗下Google搜尋衍生的數字廣告業務，公司能夠收集大量消費者數據，讓其廣告業務得到高效變現，這類廣告訂購工具深受到企業營銷人員的歡迎，Google一直佔據著全球數字廣告三成佔有率以上。

根據WPP旗下GroupM去年12月公布一項廣告市場調查，估計今年全美廣告支出（不包括政治廣告支出）達2,400億美元，按年增長12%，其中數字廣告支出將達到1,300億美元，佔總廣告支出的54%，意味由Google和FB等網絡平台取得的廣告收益超越報紙、廣播電台、雜誌和地方電視台廣告收益的總和。

全球搜尋市佔率92% 反壟斷審查明年見負面影響

過去十年，Google在搜尋市佔率一直保持接近九成的王者地位。根據在線研究工具Statcounter數據，Google在全球搜尋市場份額已達92%，相信可見將來繼續保持其在網絡搜尋市場的巨大優勢。

有得自然有失，Google從搜尋和其他服務中收集用户數據，以及其在搜尋市場的絕對壟斷地位，已惹來政商各界的不滿。儘管這些反壟斷審查尚未進行實質的立法程序，對科企的負面影響可能要待明年後才能顯現，但面對美國國會共和黨的責難，公司聲稱在不扼殺市場競爭的前提下加強保護用户隱私，例如逐步淘汰被詬病有侵犯用戶私隱之嫌的cookie。

市場擔心美國總統拜登上台後，或加強監管科技企業。（資料圖片）

過去兩年，Alphabet不能因輕資產而擁有較高市盈率，股價跑輸一眾超大型科企，其中原因是該公司雖然投資項目遍及超高科技領域，但往往過於分散，難以整合，加上商業變現能力弱，所以曾出現新項目遭收購不久便遭低價沽出的尷尬情況。不過，自從Alphabet進行公司重組，由駕馭尖端科技及商業執行力更強的Pichai出任首席執行官，公司財政有極大改善，假如公司未來數季能持續達到接近上季營業利潤率28%的高水平，意味Alphabet將可以迎來新一輪「慢牛」式的升浪。