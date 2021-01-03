展望2021年　兩大因素支撐美股牛氣未盡｜大盤漫談．伽羅華

2020年經濟受新冠疫情及中美貿戰重創，但金融市場迎來過去十年最火爆的一年，讓華爾街最資深的投資人跌滿一地眼鏡。在疫情及在家工作（WFH）概念帶動下，以科技股為主的納指狂飆43.6%，標指及道指亦分別升16.3%及7.2%，不過，華爾街認為美股今年還有更多好戲上演，金融市場將創造更多紀錄。

美國著名財經網站CNBC訪問20名美股策略師對2021年美股的看法，超過一半受訪者料牛市未完，標指將再升到4000至4500點，意味標指最多仍有近兩成上升空間。20名受訪者中，只有3名對今年美股看法「審慎」，14名表示「審慎樂觀」，3名更是「非常樂觀」。樂觀的理由主要是美國政府將會繼續推出刺激經濟措施、新冠疫苗面世，以及長期利率低企，利好風險資產表現。

然而，世事往往不如人意，當投資者一面倒凝聚某種看法時，市場反而不會順遂按市場主流方向發展，而是會給與大家另類的驚喜或驚嚇，這種情況於去年屢見不鮮。2020年初疫情未肆虐全球，聯儲局尚未開行印錢機器，金價由每安士1,519美元逐步攀爬升至9月2,070美元的高位，但當大家堅信弱美元成為主流趨勢，金價11月底突然回調穿1,800美元，此時被喻為「數字黃金」的比特幣卻殺上三萬美元關，去年累升三倍，成為彈升7.4倍的Tesla後另一華爾街超級大贏家。

巴菲特指標以往是華爾街關注的股市估值指標之一。﹙資料圖片﹚

散戶借孖展炒爆美股 傳統指標缺參考價值

去年全球危機處處，美股仍然詭異般大升，最不爽的應該是等待跌市伺機執平貨的投資者，當金融業監管局（FINRA）公布截至去年11月底保證金債務記錄（散戶孖展餘額）創7,221億美元的新高紀錄，令唱空者如獲至寶，因為在2000年科網泡沫爆破和2008年金融海嘯發生前，這項散戶孖展餘額均曾創出新高，當時美股均出現大跌市，所以當FINRA公布孖展餘額創紀錄後，媒體不乏美股位高勢危需要回調的分析，但可惜的是美股在最後一個月仍然完美收官。

另一項對美股不是好兆頭的是「巴菲特指標」，這項指標是以股市總市值（約40萬億美元）除以全球國內生產毛額 (GDP)，來評估股市估值，2020年底美股的巴菲特指標再創歷史紀錄185.6%，打破去年9月初185.2%的舊紀錄，遠遠高於85.14%長期平均水平，當時美股便遭到拋售，後來證實又是虛驚一場。

巴菲特指標以往是華爾街關注的股市估值指標之一，但去年金融市場表現怪力亂神，已不能按傳統分析指標去估算美股或個別股份估值的合理性，不但巴菲特指標失去對市場走向的指標作用，還有一系列金融市場指標亦被質疑有幾大的參考價值，這樣加深投資者的恐懼性，就好像身處飛機駕駛艙的機師突然發覺儀表顯示數據的真實性，下一剎那究竟飛機是衝上雲霄，還是直墜萬丈深淵?

美股破頂，惟政府「放水」下，料繼續帶動大市。﹙資料圖片﹚

美國公司回購與政府放水 牛市未死

要展望今年美股，要先了解過去十年美股牛市如何鍊成？自2008年金融海嘯以來，美股最大的買家是美國上市公司本身。根據美聯儲統計的數據，2009年至2019年期間，非金融企業累計凈削減股票金額達4.23萬億美元，其中公司回購總值3.97萬億美元的股票，這期間上市公司回購金額高於所有新股（傳統上市及空殼公司SPAC）集資、二手市場增發股票及股票解禁的總和，令美股市值期內增長150%。

至於2020年，高盛分析師估算，標普500指數派息總額為5,080億美元，回購股票金額達6,020億美元，兩者規模均較2019年度細，高盛預計今年上市公司派息與回購的總金額增長一成。簡言之，美國上市公司繼續為美股注入新資，再加上新冠疫情下，美國政府作出多項刺激經濟措施，最新的第二輪紓困方案涉及2.3萬億美元，包括9000億美元救助計劃及1.4萬億美元正常聯邦政府資金，提供予個人的援助金從600美元增加到2,000美元，這些個人救助金相信大部分會投入美股，至少今年第一季美股即使回調，跌幅亦不會太。