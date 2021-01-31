高舉金融自由大旗　GME網軍挑翻大鱷名留史冊｜ 大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-01-31 10:41

GameStop（GME）散戶網軍成功挾爆對沖大鱷空倉，徹底顛覆大戶必然蹍壓散戶的傳統看法。GME事件可以說是今年全球股市首宗黑天鵝，目前美國政界已高調介入事件，希望通過加強監管華爾街以撈取更大的政治資本，但這些政策面的影響對投資者相當遙遠，當下更迫切的是，爆倉事件會否演變為「火燒連環船」，不但逆轉美股升勢，甚至迎來新一輪跌浪。

過去兩日，縱然在Robinhood為首的多個交易平台祭出極具爭議的「禁買令」，GME所掀起的完美風暴仍然愈演愈烈，上周多隻細價股如GME、諾基亞、院線營運商AMC（由王健林旗下萬達持有）及Fubo TV，被「眾志成城」的網軍繼續推高股價挾淡倉，投資者已基本上忽略科技巨企季績優於預期的利好因素，暫時未知事態發展會否逆轉去年4月開展的美股大牛市勢態，但明顯已加劇市場對美股大幅回調的擔憂，周五美股大跌2%，其中道指失守三萬點關，拖累上周三大指數同跌逾3%，創去年10月來的最差單周走勢。

近日，Robinhood （羅賓漢）為首的多個交易平台祭出極具爭議的「禁買令」。（Getty）

對美國投資者來說，這已不是簡單的散戶網軍痛打華爾街的花生秀，這場突發事件好可能發展成「火燒連環船」的金融慘案，影響波及近日升勢突然轉弱的全球多地股市。正如美國證監警告，極端的股價波動有可能使投資者承受迅速而嚴重的損失，並且破壞市場信心。

市況大幅波動，已經促使一些重要的市場參與者採取行動保護自己。以年青散戶客為主的線上交易平台Robinhood因為遭到各界大肆抨擊。該行客戶平均年齡為31歲，是今次挾爆機構大戶的主力網軍，他們質疑Robinhood為取悅為其帶來四成收入的Citadel而施以禁買措施，而Citadel亦是財政支持對沖基金Melvin Capital沽空GME的金主，為了避嫌及相關的訴訟風險，Robinhood周五已急籌資10億美元以提高現金水平，希望儘快解除受人詬病的「禁買令」，亦保證本身能承受交易對手未能履約的風險。

因疫情而被迫歇業的連鎖院線AMC的股票，竟成為網民熱烈追捧對象。（Getty）

Robinhood為減平倉風險 急籌10億美元

事實上，多個網絡平台擔心出現未能平倉風險，同樣對機構客戶提高保證金要求。而提供結算及交割服務的美國存管信託及結算公司（DTCC） 同樣對券商提出類似要求，DTCC上周四已經將證券行業所需的總利潤從260億美元提高至335億美元，並要求券商提供更多的抵押品，一時間投資人急急籌資，並減持手上股票頭寸。

為了平空倉的資金需要，數據顯示對沖基金正以6年多最快速度減持股票頭寸。根據高盛匯總數據，過去一周頭四日（25至28日），基金經理從市場撤資金額達到2014年10月以來最高水平，假如處理不好，再叠加監管政策面的變化，美資對沖基金更可能從亞洲股市班師回朝救火。

GME金融慘案迄今已令多家對沖基金元氣大傷，保守估計損失逾50億美元，一句「陰溝裏翻大船」來形容是最貼切不過。若計及其他細價股的挾空倉損失，有可能高達60至70億美元，知名沽空機構香櫞研究（Citron Research）更揚言「金盤洗手」，今後不再發布沽空報告，由於華爾街現時正處於「聞空色變，草木皆空」的境地，相信有一段時間不會出現有組織的沽空活動。

GME遭沽空打壓 惹網民反彈抗金融暴力

未發生金融慘案前，GME只是一家專營電子遊戲（Video games）銷售的連鎖店，是夕陽行業中掙扎求存的中小企，更不幸的是去年疫情爆發，業務跌至谷底，可謂屋漏兼逢連夜雨。無論如何，GME卻是許多人兒時的集體回憶，他們記得小時候曾逛過GME的實體店購買遊戲機及電子遊戲插卡，享受人生中最美好的打機日子。

由於近年電子遊戲已發展至網絡下載，實體店的經營模式明顯落伍，公司轉型其他銷售亦遇到困難，令銀行大多不願予其貸款，迫於無奈下，GME於2013年起開始關閉門店，於2018年出售電訊部門Spring Mobile，套現7億美元減債，但仍未能擺脫困境，負債水平仍達10億美元。

在投資者不看好下，該公司股價由2014年高位52美元於2020年4月股價曾低見2.8美元，當時市值不足1,500萬美元，卻因為一位早期買入GME正股與期權的「帶頭大哥」堅持及感召下，愈來愈網軍跟隨他做多GME，其實這位帶頭大哥早期已賺取雙倍利潤，若他此時平倉離場，事件或告一段落，便沒有後來網軍挑翻大鱷的可歌可泣事件。隨著更多人參與做多GME令股價持續上升，終於惹來對沖基金狙擊。

GME市值按年炒升116倍 Melvin沽空一舖遭清袋

在這些網民心目中，曾經風靡一時的GME突然遭沽空機構的打壓，再加上2008年金融海嘯期間華爾街投機人所顯露的貪婪嘴臉，其後惹來這班網軍的強烈反彈，終於演變為一場捍衛弱勢企業、抗衡金融暴力的「佔領華爾街」事件，原本以為戰況一面倒，只是沒人料到強方是網軍，不堪一擊的是財雄勢大的對沖基金。

在社交網站Reddit分壇WallStreetBets（與華爾街對賭）網軍喪買GME股票及期權，奇跡出現了，今年1月中GME股價勢如破竹，參與早期沽空的香櫞早已於90美元價位平倉投降，只輸清本金，另一家對沖基金Melvin在獲得同行Citadel及Point 72兩家大戶支持下，與其他沽空機構繼續負隅頑抗，兩家大戶向Melvin共額外注資近30億美元，上周GME股價於44.13至468.49美元大幅波幅，按周五收市325美元計，市值226.7億美元，較去年低位升116倍，單單1月升10倍，結果Melvin一舖被清袋。

WallStreetBets網軍數目多達兩百七十萬人，但若缺乏有組織力的領導者主導今次挾淡倉事件，未必能完勝投資大鱷。來自馬薩諸塞州Keith Patrick Gill是今次推升GME股價的領軍人物之一，他亦是入稟控告法院Robinhood違規引入禁買令的人，而在1月最後一周網軍面對華爾街部分建制打壓時，由代號ssauronn所發布文情並茂、聲討華爾街惡行的繳文起著穩定軍心的關鍵作用，讓大家堅持至最後一刻。

網軍帶頭大哥5萬美元本變1,117萬美元

不過，代號Deepfxxkingvalue卻是今次網軍揭竿起義的真正「帶頭大哥」，他從2019年6月至9月份逐步買入2021年1月到期、行使價8美元的期權，當時GME股價約5美元，他首次在WallStreetBets群組「秀」出1000手看漲期權的交易單，入市成本為53,566美元。隨後他繼續增持GME的正股及看漲期權，至2021年1月22日，這批正股及看漲期權倉位價值已增至升至1,117.6萬美元。

GME的三隻1月到期看漲期權於1月29日結算，臨近末日，周四GME的看漲期權合約共交投近150萬份，看跌期權則易手17.8萬份，相比同日發布季績的科技巨頭微軟僅成交76.7萬份看漲期權，反映好倉大獲全勝下，網軍與大戶的對決暫時告一段落。

Social Capital創辦人、也是參與今次推高GME的印籍投資人Chamath Palihapitiya亦趁機揶揄華爾街投資者，他直斥所謂「量化投資」，也是不看基本面進行的交易策略，為何華爾街不用受到指摘，而網軍不看基本面就要被詬病。而且，沽空機構的空倉達到140%，基本上是濫用規則優勢圖利。他說：「是華爾街機構能利用散戶不能用的工具，而對於華爾街的數學家來說，遊戲就是這樣玩。」上述這番言論應該是對自命專業的華爾街投資者一記當頭捧喝。