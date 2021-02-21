兩大孖沙爭做航太一哥　Starlink千億美元估值無得輸｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-02-21 10:00

全球兩大財閥正爭做航太一哥，這場以登陸火星為目標的太空競賽由「鋼鐵俠」馬斯克（Elon Musk）掌舵的SpaceX對撼貝索斯（Jeff Bezos）的Blue Origin（藍源），兩人此前從星際旅行、航太運輸及電動車等領域已經鬥個不亦樂乎，本月初更因衛星軌道佔位問題爆口水戰，為的是覬覦每年總值千億美元的寬頻市場，並重新定義跨國通訊的模式。

近年不少公司均涉足航太領域。（資料圖片）

近期世界首富位置基本上由馬斯克與貝索斯輪流坐莊，兩人出身硅谷最頂尖的創新科企，個人資產亦旗鼓相當，各達2,000億美元，無論科技應用、商業運作及創造財富等各有千秋，但在創造人類未來願景方面，貝索斯實難與馬斯克比肩。

今年2月初貝索斯突辭去Amazon行政總裁一職，表面理由是希望投放更多精力時間於其他投資項目。外界則指貝索斯是想更專注與馬斯克在太空經濟產業見箇真章，尤其是力圖縮窄藍源的衛星通訊項目Kuiper與SpaceX的Starlink（星鏈）間的差距。

早前索斯突辭去Amazon行政總裁一職，市場估計他將專注發展太空經濟產業。（資料圖片）

貝索斯淡出Amazon 冀專注與馬斯克對著幹

Starlink近日向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請將其計劃發射的低軌道衛星移至更低位置，隨即遭到藍源、ViaSat等服務商反對，藍源擔心FCC若批准申請，或增加Kuiper衛星與Starlink衛星的踫撞風險，馬斯克與SpaceX在推特直指藍源窒礙市場競爭，斷無理由為數年後才確認發射的衛星先預留軌道，這無異於「生人霸死地」，藍源則反駁，FCC應考慮Starlink是新型設計系統，不能隨便讓其修訂去年提交的方案內容，相信軌道佔位之爭只是兩間公司長期較勁的開端，日後雙方爭拗將沒完沒了。

目前Starlink已發射逾千顆低軌道衛星，並擬在2024年前發射共4,425顆衛星進入軌道，數年內則發射12,000顆衛星。Kuiper則獲FCC批准發射總數3,236顆衛星，其中一半須於2026年發射進入軌道，兩者初期投資規模都超過100億美元。

貝索斯（圖）與馬斯克，將在太空領域方面爭「一哥」。（資料圖片）

Starlink衛星於336至354英里的低軌道上空運行，這樣通訊時延（latency）可低至介乎20與40毫秒間。時延又稱ping time，是指一個訊號單元由發出至收到對方回應的時間，高軌道衛星因位處22,236英里的上空，時延長達500毫秒，以1毫秒即千分之一秒計，500毫秒即半秒，由於長時延難作為實時遙控及連線打機等用途，所以高軌道衛星通訊與地5G服務競爭存在先天的硬傷，但低軌道衛星亦有本身的短板，一是訊號覆蓋範圍有限，二是與地球自轉不同步，需要發射數千、甚至上萬顆衛星才能建立較完整的全球覆蓋。

以往衛星通訊公司受制於高昂的火箭發射成本，導致服務缺乏競爭力，不少公司因此破產收場。最為人熟悉的是1998年底正式開通服務的摩托羅拉Iridium，公司因客戶太少翌年極速申請破產，較近的有去年上半年衛星網絡初創OneWeb和衛星通信商Speedcast進行破產重組，去年5月全球最大衛星服務商IntelSat亦申請破產保護，可見衛星通訊並非易做的生意。

馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，所研發的Falcon 9火箭每公斤發射成本僅2,720美元，最新的更可能降至數百美元，是目前各國火箭發射成本最低者。（資料圖片）

火箭發射成本低 Starlink封蝕本門

SpaceX能夠在業界殺出一條血路，最主要原因是其可重用的Falcon 9火箭每公斤發射成本僅2,720美元，最新的更可能降至數百美元，是目前各國火箭發射成本最低者，中國的火箭發射成本介乎5,000至8,000美元，印度經過政府補貼的火箭發射成本亦要5,000美元，但SpaceX部分可重用的火箭發射技術愈益成熟，成本愈來愈低，將來或許如馬斯克曾所言，發射成本最終可降至10美元，讓Starlink開的寛頻通訊立於不敗之地。

今年初Starlink挑選逾萬名美、加、英、德及澳昌等地居民提供「Better than nothing」的Beta版服務，經過數周各類天氣情況下進行的測試，初步反應正面，對於原本未能上網或只能使用低速寬頻服務的居民，Starlink的無限數據寛頻服務是一項game changer，能夠徹底改變用戶作業、甚至生活模式，以往城市人希望移居生活成本較低的鄉郊地區，遇到水電供應一般都可以解決，最大難題反而是寛頻上網。

火箭發射成本大減，有助相關行業發展。（資料圖片）

在Starlink服務面世前，美國人較常用的寛頻通訊商有HughesNet或ViaSat等，但在收費或服務質素，都與Starlink差一大截。

以HughesNet高軌道衛星為例，其提供的數據下載速度最高25Mbps，上傳最高3Mbps。收費方面，30Gb數據上限計劃的月費為100美元，上限50Gb的月費為150美元。由於有數據上限，一套兩小時長4K視頻，往往已用爆當月額度。

至於Starlink，數據下載速度初步介乎50Mbps至150Mbps，平均為100Mbps，上網睇Netflix高清、甚至4K視頻（一般20Mbps已可傳送）應該游刃有餘，上傳速度為20Mbps，平均時延30毫秒足夠連線打機之用。大家可能擔心用戶急增，數據速度及服務質素會急降，但這種擔心只是過慮，當市場需求暴增，服務商自然會發射更多低成本的衛星進入軌道，解決供應不足問題。

下載速度100Mbps 睇4K視頻零窒礙

收費方面，Starlink的競爭優勢更為明顯，其每月寛頻費為99美元，可逐月計數，用戶只需支付衛星天線及Wifi轉發器合共499美元，連運費及稅費在內總計近600美元。而登記為HughesNet用戶，需要一次過繳付兩年月費，大型衛星天線才會免費提供，但仍要繳付450美元Wifi調解器，並按月支付15美元租金，若期間停用，餘款不會退回。

根據SpaceX預測，公司希望至2025年能創造360億美元的年收入，其中超過300億美元將來自衛星互聯網收入，其餘為火箭發射收入，但這目標受到部分人的質疑。

SpaceX曾透露，Starlink每顆衛星最多可支援23Gbps下載量，若公司能按計劃趕及2025年發射12,000顆衛星，理論上這個通訊網絡可支援276,000Gbps的下載量，假設每個用戶平均下載速度為100Mbps，意味Starlink的衛星網絡同一時間只能支援全球276萬用戶，若按99美元月費計，年收入僅為32.8億美元，而非SpaceX原本預測逾300億美元。

以聰明絕頂的馬斯克有可能如此粗疏誇大業績嗎？答案當然是「不」。讓我們先假設Starlink要爭取年收入超過300億美元的話，意味它需要吸納超過2,500萬用戶，若以12,000顆低軌道衛星支援所有用戶同一時間都享受100Mbps的下載速度，當然是不可能，但所有用戶同時使用100Mbps的可能性亦非常低，相信SpaceX已經參考傳統寛頻資源的使用模式，作出這樣業務前景的預測亦無可厚非。

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SpaceX估值兩年升逾倍 最新達740億美元

事實上，SpaceX過去兩年進行融資的估值變化，已經反映投資市場非常看好Starlink的衛星通訊業務，5次融資共籌集41.7億美元，估值由2019年4月的330億美元，增至2021年2月最新的740億美元，按每兩年增長一倍速度，2025年SpaceX不難達到1,500億美元估值，當中Starlink應該佔千億美元以上。

馬斯克本月初曾透露，一旦可合理預測Starlink的現金流，將予以公開上市，但在實現財務自主前，Starlink必須先跨過財務和技術方面的難關，他並預計Starlink明年將遇到現金流問題。意味Starlink屆時需要自行融資，相信上市集資是其中的選項。

根據Digital2020一項調查報告，全球80億人中，一半可以享受流動通訊的上網服務，但估計有32億人未能上網，相當於10億個家庭。Starlink冀望至2030年能取得10%市佔率，即是為1億個家庭提供衛星寛頻服務。

假設Starlink為了將寬頻服務更大眾化，將月費由目前99美元降至60美元，至2030年能取得1億家庭用戶的話，每年月費收入720億美元（未包括長途通訊），粗略估計經營利潤率為30%，經營溢利則為216億美元，參考蘋果公司最新預測市盈率為36倍，給與Starlink介乎30至50倍市盈率並不為過，這相當於估值6,480億至1.08萬億美元，要留意萬億美元估值是建基於最牛的情境下，若然一些國家如中國及印度禁止未經批准的衛星通訊落地，有關估值可能要打個五折，但千億美元的估值肯定「無得輸」。