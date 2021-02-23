滙豐業績｜未來5年斥35億美元谷亞洲財管業務　CEO去年袋415萬鎊

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-23 21:25

滙豐控股（0005）公布截至去年底止全年業績，同時發布《策略報告2020》，指集團會集中在有強勁表現及有明顯增長機會的範疇，目標是在亞洲投資60億美元（468億港元），希望中長期能推動亞洲區稅前利潤有雙位數增長。

財富及個人銀行業務方面，集團目標是在財富業務領先，尤其集中於亞洲及中東，同時會投資香港、英國等該行最大的零售市場。中長期方面，希望財富收入每年複合增長超過10%，以及管理資產規模（AUM）的增長快於市場同業。集團目標包括獲取機會服務高至超高淨值的亞洲區客戶，尤以中港、東南亞及新加坡等。集團目標未來5年在亞洲合共投資超過35億美元（273億港元）。

工商金融方面，集團計劃加快吸納國際客戶、深化跨境服務的錢包份額，目標是發展推動國際中端市場客戶規模增長的前端生態系統。集團計劃改善關鍵市場的中小企提案。集團目標未來5年在環球平台合共投資約20億美元。

至於環球銀行及資本市場，在亞洲財富提案方面加強數碼平台、在亞洲擴展投資銀行版圖等方面上作投資，未來5年，環球銀行及資本市場應轉向不穩定程度低、但高回報的模型。集團目標在此期間合共投資約8億美元。

至於有報道指滙控擬退出美國的零售銀行業務，《策略報告2020》就指出，集團繼續就美國零售銀行業務尋求策略選項，一方面聚焦於高淨值的尚玉及卓越理財客戶及財管產品，另方面就該業務的存在檢視其他選項。

「花紅池」規模縮兩成

《策略報告2020》指，按員工表現及與業績掛鈎而分派的浮動薪酬總額（Variable pay pool），去年為26.59億美元，按年少20.4%。

祈耀年去年整體薪酬達415.4萬鎊。

行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年整體薪酬達415.4萬鎊（約4,133萬港元），包括固定薪酬333.8萬鎊。祈耀年2019年8月上任行政總裁一職，當年整體薪酬為197.7萬鎊。

至於財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）去年整體薪酬368.7萬鎊（約3,668萬港元），按年減少24.4%。