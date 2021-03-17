批地風波｜新意網︰應全面調查工業邨內營運者的營運模式

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-17 19:52

科技園公司早前以低價批出將軍澳工業邨地皮予數據中心營運商，事件引起新意網﹙1686）不滿，雙方就此發生爭議。

新意網最新表示，公司關注的並非科技園在創科方面的工作，而是其轄下工業邨的管理及違規問題。工業邨多次被揭發有營運者違規，包括把地方分租或疑似分租行為、濫用部分樓面作其他用途等，違規情況已是不爭事實及非一朝一夕，亦不局限於數據中心營運商，最近亦有檢控個案。

新意網續稱，工業邨的營運模式，是讓企業以遠低於市場價格取得極低廉的土地資源，換言之，進駐工業邨的企業均獲得龐大的公共資源補貼。正因如此，公眾絕對有理由關注這些珍貴的土地資源有否被濫用，科技園公司亦有必要有效地監管這些企業的營運情況，防止出現不公平競爭，若該等企業透過分租或其他違規方式謀利，更會令資源錯配，窒礙香港科技發展。

新意網又指，工業邨企業往往以極高折扣取得土地資源，例如在2019年，一間在將軍澳工業邨內的數據中心營運商，便以平均每平方呎687元取得185,000呎額外之樓面面積，而同區數據中心於2018年底經公開拍賣取得地塊的地價則為每平方呎4,500元，相比之下，工業邨內的地價僅是公開市場價格的七分之一。有鑑於此，公眾絕對有權瞭解這些獲得廉價土地資源的公司是否值得獲得如此龐大補貼；及確保他們在營運上沒有違規情況，否則只會是浪費香港公共資源。

為釋除公眾疑慮，新意網表示，建議科技園應委任有公信力的機構，就將軍澳工業邨內營運者的營運模式及狀況進行全面調查，以杜絕違規經營的情況，同時應全面檢視現行工業邨的批地政策，以確保資源能協助香港真正有需要的創新科技企業。就新意網司法覆核一案，法庭頒下的判詞並沒有就將軍澳工業邨數據中心的營運者事實上有沒有分租的情況作出裁決，新意網已就案件進行上訴，排期至六月聆訊。