舜宇光學(2382)繼續受惠AR　及AI發展帶來的新發展空間｜彭偉新

舜宇光學科技是一家領先的光學元件及產品製造商，專注於手機鏡頭、車輛鏡頭及光電產品。公司致力於提供高品質的光學解決方案，涵蓋智能手機、汽車、消費電子及工業用途。隨著市場對高解析度相機的需求上升，舜宇不斷推陳出新，以滿足消費者的需求，並佔據市場領導地位。



短期而言，集團將受惠於內地政府的手機補貼政策，刺激消費需求，同時手機相機規格的不斷升級使得高階鏡頭的需求增加，導致集團的整體手機鏡頭及鏡頭模組需求強勁增長。至於中期，隨著電動車市場的快速增長和自動駕駛技術的普及，車輛鏡頭的需求將顯著上升，舜宇作為主要供應商也將受益於這一趨勢。此外，舜宇光學在增強現實（AR）和人工智能（AI）等新興技術領域的布局，為集團持續開拓新的增長點。

雖然集團是手機鏡頭及汽車車載鏡頭行業的龍頭企業，但由於競爭激烈，主要競爭對手包括其他光學元件製造商，導致市場份額非常分散。然而，能達到舜宇光學生產規模的企業並不多。舜宇光學於去年9月13日至今年2月13日期間的股價共錄得100.8%的升幅，期間錄得66.76億港元的資金流入，其中大戶佔52.84億港元，而散戶則佔13.93億港元（見圖1），大戶資金佔比達79%。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至17.27%；最低則跌至-1.11%，截至2月13日當日為4.69%。雖然目前尚未完全回到較強的走勢中，但已見逐步回穩，有助支持股價進一步反彈，利好未來的股價走勢。

舜宇光學科技(02382)於去年9月13日至今年2月13日期間的資金流狀況。（圖1）

舜宇光學上個交易日以87.35港元收市，全日下跌1.25港元，跌幅為1.45%。集團過去5年的平均Beta值為0.99，顯示其系統性風險低於大市。52周最高位曾見93.7港元，而最低位則為33.3港元，股價在過去52周累計上升77.56%，表現跑贏恒生指數。以現價87.35港元計，舜宇光學科技的股價較50天平均線高出26.79%，同時也較200天平均線高出63.04%，走勢上已顯示出較強的技術形態。

若以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約52倍，市場給予集團的預測市盈率為31.1倍，低於追蹤市盈率。這主要是因為市場預期集團未來的市盈率增長率將達到0.66倍，而市賬率則為3.9倍。以估值計算，雖然屬於偏高水平，但仍未達到不合理的程度，因此，舜宇光學的上升空間仍然存在。

在股價的技術走勢方面，舜宇光學於2023年11月中至12月中多次升至近76港元的水平，未能突破，剛好回復自2023年1月高位119.7港元以來形成的38.2%反彈目標後再次下跌。股價在跌至去年4月份的低位33.30港元後，才開始見底回穩，隨後反彈，並在2月5日成功回升至76港元以上水平。昨日股價曾升至93.70港元後見阻力回調，走勢以一根長上影線的倒轉錘頭結束，走勢較為利淡。不過，9天RSI未有失守70水平，且股價未有跌穿10天平均線，只要在今次回調期間未跌穿76港元的支持，後市仍未見頂，投資者可以等股價回落至85港元以下買入。預期股價會以76港元至33.30港元的總跌幅1.618倍作為目標，上望103.4港元；如失守76港元，則需先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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