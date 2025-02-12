市道低迷　利福中國 (2136) 私有化價格建議算合理可接受｜彭偉新

早前港股整體走勢仍然處於反覆偏軟之勢，由於市場上缺乏資金，令到不少的上市企業在缺乏市場的關注下，不單止交投稀疏，而且股價長期低於估值，令到持有的投資者即使希望可以沽出股份離場亦未能如願，只能長期持有相關的股份並無計可施，因此，市價較股份的賬面值往往出現超過五成的折讓。

主要業務在內地百貨店經營相關零售業務。以及物業投資的利福中國 (2136) 亦面對同一問題。雖然近月內地所公佈「三頭馬車數據」多次令到市場有驚喜，尤其是零售消費方面的增長幅度，在過去半年的數據中，共有4個月份的數據較預期佳，不過，在內地其他經濟領域仍然放緩，加上電子商貿競爭激烈，以及消費降級下，即使集團管理層扭盡六壬，集團的整體業績亦難有明顯的改善。集團於2024年中期業績中來自客戶合約的收入同比錄得減少12.4%，盈利下跌逾6成，每股盈利亦下跌67.4%至人民幣0.028元，反映出集團的經營面對很大的挑戰。

除了經營狀況面對較大的挑戰外，集團在經濟低迷下，即使有意出售部份所持有的空置物業亦不容易，按獨立財務顧問的報告所示，集團的確有出售空置物業的打算，但由於市道低迷，低價出售物業的交易而錄得虧損，只會令到業績更差，在要保留更多的資金作未來營運的前提下，筆者認為可以為集團帶來額外的現金亦會有限，所以難以透過派發現金紅利予投資者作改善股東回報的方法。

若果以在本港上市並以內地業務為主的7家百貨店企業，在過去12個月的業績來說，大部份仍然處於虧損狀態，而該7家百貨股份的市賬率平均值為0.10倍，低估值主要是反映市場認為行業的前景難以看好的結果。而今次利福中國新調高的私有化價格0.98港元計算為0.11倍的市賬率，稍高於該7家百貨股的市賬率平均值，因此，在出價上不算低，並屬於可接受的水平。投資者與其繼續等整個行業回復增長，倒不如接受私有化並取回資金另覓其他更好回報率的機會，例如DeepSeek 的6大投資機會(雲計算、軟硬件應用、邊緣AI等領域，可以考慮騰訊(0700)、小米(01810)、金蝶(0268)、信達(1801)及康方生物(9926)。

資金持續流出反映看淡零售市道前景

此外，自去年8月29日開始計算，股價由低位0.67港元反覆升至上周五收市0.84港元，累積上升了0.17港元或25.3%，雖然股價的升幅較同期恒指的升幅18.8%為高，理論上股價跑贏大市，但筆者以資金流分析來看，同期大戶的資金流呈現流出712.8萬港元，而散戶在同期的資金流出亦達到124.5萬，即在股價上升期間，累計的資金流走達到837萬港元(見圖1)，資金流出反映出投資者仍然不看好未來股價前景。另外，在此期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾達51.0%，最低跌至-57.6%。雖然最近回升至18.8%，但仍反映出大戶的入貨意願不高，市場上投資者以沽貨離場為主，未來股價難有更大上升空間。

綜合以上的基本因素及資金流向分析，利福中國在短期內財務狀況及盈利狀況全面改善的機會仍然不高。因此，投資者以新的私有化價格出售持股，亦不失為一個較佳的選擇。筆者支持獨立財務顧問的建議，以高於現價的私有化價格0.98港元接受私有化建議。

圖1：利福中國(02136)於去年8月29日至今年2月7日期間的資金流狀況

資深證券分析師

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