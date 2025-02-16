從Labubu講起　潮流起伏　爆上有煙火隕落有灰燼｜刁佬

最近刁佬有幸因刁嫂買錯電話殼型號，皇恩浩蕩之下獲得Labubu電話殼，自此刁佬受到無數同事的青睞，亦見證Labubu 的興起及文化軟實力。 Labubu的橫空出現令刁佬想起從前的BE@RBRICK。2001年誕生的BE@RBRICK在國內被稱為「暴力熊」，幾乎是平台玩具的代名詞，據說它反映年輕人對反叛精神的追求，反叛不羈最啱麻甩佬，唔講面孔只講衣裝內涵，仲有陣容強勁的潮人合作，木村拓哉、LV藝術家村上隆、G-Dragon權志龍、星爺周星馳 、余文樂、陳冠希、藤原浩及周董周杰倫等。自然吸引不少資深潮童及中年MK男追趕青春的尾巴。

對於刁佬這樣的潮流圈外人只覺得莫名其妙，不過想深一層，文化產品有買有賣、又有成交，畀錢買隻熊都知道錢去邊，反而刁佬有啲兄弟買咗虛擬資產NFT，啲錢就咁虛擬化咗，只覺得佢哋交緊智商稅。

香港作為潮流嘅尖端，Party點會咁就完，九運展開之後，女士的粉紅力量抬頭，樣子邪惡又可愛的Labubu 近年受到眾多女士追捧 ，形象百變又講衣裝，同屋企件港女一樣不知幾合拍。Labubu出自於香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，在香港上市公司泡泡瑪特(9992) 的Pop Mart以盲盒方式推出，隱藏版炒作價值不菲。Labubu 比暴力熊更進一步，男女通殺，除了著名韓星Blackpink成員Rosé及Lisa十分喜愛，國際級粉絲更有Billionaire Boys Club 的創始人 Pharrell Williams、村上隆、Bathing Ape創始人 NIGO、Girls Don’t Cry 創始人Verdy、亞洲代表 周杰倫、林俊傑、余文樂、阿Sa蔡卓妍 、鄧紫棋 (G.E.M.) 等。如此陣容掀起全球粉絲跟隊搶購，成為盲盒界頂流產品。

事實上Labubu 的老闆們，都在追逐潮流文化，收藏稀缺的心頭好。過去六個月老闆們為泡泡瑪特中期業績貢獻人民幣45.57億元收入，較去年同期升62%，期內溢利更是大升102%至9.64億元。執筆之時泡泡瑪特每股104.5元，市值超過1,400億元，即時市盈率都高達117倍，樂觀估計泡泡瑪特如果全年有20億元溢利，市盈率仍高達70倍，即係每年賺20億都要70年先可以返本。

一般來說潮流產品熱潮短則一年，最長都不超過10年，70倍的市盈率絕對超出產品一般壽命，如果公司要保持這樣的市盈率，就必須要繼續開發潮流產品，仲要一浪接一浪。過往泡泡瑪特都有成功開發其他熱潮產品，而管理層平均年齡超過40歲是年輕八十後，The Monster 系列的Labubu 是公司自上市以來最成功的産品。在泡泡瑪特上市前，有間國內的盲盒配對公司搵刁佬融資，刁佬聽咗好耐先至明白佢做嘅生意，係將大家買多咗唔要嘅盲盒公仔，在平台之中互相交換出售，生意十分火爆而利潤亦穩步上揚。但刁佬呢啲老人家完全冇潮流觸，更把握唔到每個潮流可以生存幾耐，無謂夏蟲語冰，所以不熟不做沒有參與。

刁佬覺得Labubu是近年中國部分軟實力的成功代表，創作的是香港外藉藝術家，亞洲地區在幕後運籌帷幄，推紅産品團隊均有國人之手。過往時機與產品未成熟，沒有女士把喜羊羊掛在手袋上，今次Labubu就成功了，不單橫掃中港台地區，更衝出亞洲，直達國際，更吸引她們不斷課金採購周邊產品。這群年輕管理層不單炒作Labubu厲害，股票操作更厲害，在2022年9月，泡泡瑪特主席兼行政總裁及創辦人王寧在14至16元吸納泡泡瑪特股份，在兩年之後2024年10月開始在71元以上拋售，套現超過15億元，這一筆操作已差不多是泡泡瑪特2024年的全年溢利。

潮流的長短，品味的鑑賞，製造潮流還是隨波逐流？對大部份與數字為伴的投資者都是一個十分陌生的課題，刁佬覺得藝術都是感性的，難以量化。潮流產品、古董及藝術品等感性消費，難以衡量更遑論以財金分析。收藏及擁有Labubu的朋友開心就好，無謂與金錢掛鉤追求回報。反而刁佬想提醒高位買入泡泡瑪特股份的朋友，潮流都是有起有伏，浪尖與高峰之後隨伴而來總是無限的唏噓，各位小心。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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