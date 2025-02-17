財富傳承最憂致家變　調查︰近六成大中華高淨值人士以保險免紛爭

宏利香港與德勤聯合報告發現，70%的高淨值人士已將保險納入其資產配置，其中有30%的受訪者表示，會將資產組合的11%或更高比例配置於保險產品。這一調查結果突顯出保險產品在高淨值人士財務規劃策略中所發揮的作用。人壽保險是高淨值人士最常持有的保險產品，近78%的受訪者持有人壽保單，其次為醫療保單（76%）以及儲蓄保單（60%）。



有57%的受訪大中華高淨值人士表示，期望藉助保險將財富更順利地傳承給下一代。（視覺中國）

70%的高淨值人士已將保險納入其資產配置

該報告調查聚焦於大中華地區淨資產至少達780萬港元的高淨值人士，有57%的受訪者表示，期望藉助保險將財富更順利地傳承給下一代。此外，在排列資產繼承時最希望實現的效果時，64%的受訪者在認同「保險能夠按理想方式將資產分配給繼承人，並避免糾紛」這一觀點的同時，將其視為最期望實現的選項。而在所有受訪者中，67%認同保險指定受益人有助於減少財富分配時可能產生的糾紛。

宏利香港及澳門首席業務總監麥文傑表示，在當前持續變遷的金融環境中，高淨值人士正把保險視為實現財務穩定、有效管控風險及保存財富的重要策略性工具。而事實上，財富傳承規劃並不只限於擁有大量資產的人士，任何期望將財富傳給下一代的人，都可受惠於妥善的財富傳承規劃。

麥文傑表示，財富傳承規劃並不只限於擁有大量資產的人士，任何期望將財富傳給下一代的人，都可受惠於妥善的財富傳承規劃。

67%認同保險指定受益人有助減少財富分配糾紛

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚表示，保險已從單純的風險管理產品蛻變為深受高淨值客戶歡迎的財富傳承工具。保險吸納了遺囑、家族信託以及有限授權書的一些主要特點，成為最便於運用的財富傳承工具之一。另外，在某些司法管轄區，稅務機關會根據當地稅法提供稅務優惠，例如保險產品的免稅、延稅及扣稅安排。隨著家庭逐漸意識到財富順利過渡及維繫家庭和諧的重要性，大眾對於及早開展財富傳承規劃抱持更開放的態度。

報告並發現，高淨值人士在財富傳承方面，最多人（52%）擔憂財富分配會引發家庭紛爭，其次是繼承人的財富管理能力（43%），憂慮下一代缺乏理財和投資知識、揮霍或心智不成熟，另外也有43%受訪者，擔憂財富流失或貶值的風險。

今年擬拓展代理人團隊實現雙位數增長目標

高淨值人士在退休規劃方面的優先考量方面， 86%的受訪者看重生活質量和相關支出，69%的受訪者重視退休後的生活環境，包括住房或移居海外生活等因素。 另外， 65%的受訪者會優先考慮高端醫療保障。

麥文傑表示，考慮到高淨值客戶的特有情況與理財目標，宏利成立了專屬的私人客戶財富規劃團隊，幫助他們實現財富的保障、積累與傳承，同時管控各類難以預見的風險。此外，宏利還可根據客戶的需要，轉介各具不同專業知識的頂尖專業服務供應商。

展望2025年，將進一步拓展代理人團隊，實現雙位數增長目標，招募資深及新晉代理人，包括非本地畢業生留港或回港就業安排，高端人才通才通行證計劃。未來兩年並計劃投資1億元，打造數碼平台，建立電子招募系統。