科笛(2487)新藥不斷支持股價由低位反彈　上望8.8元｜彭偉新

科笛－B專注於皮膚學的創新生物製藥公司，致力於開發針對毛髮疾病及護膚產品的多樣化解決方案。在2024年上半年實現收入9,558萬元人民幣，同比增長178.3%，顯示出公司在毛髮及護膚產品線的強勁需求。短期內，隨著OTC米諾地爾產品的推出及毛髮產品的持續熱銷，將進一步提升收入增長。中期來看，預計多款在研產品如CU-10201和CU-40102將於2024至2025年獲批，這將為公司帶來新的收入來源。長期而言，科笛－B專注於皮膚學的創新研發，與日益增長的皮膚護理市場需求相結合，將為其未來的可持續發展奠定基礎。主要亮點包括明星產品在市場上的穩定表現，以及公司在天貓等平台的強勁增長，這些都鞏固了其在皮膚病治療的市場定位。整體來看，科笛－B在多方面的發展潛力使其前景樂觀。



集團自去年下半年起，有多項重要的項目成功達標，並有助推出新產品，集團於去年第三季成功錄得產品商業化收入約1.49億元人民幣，按年上升1.3倍，而且集團於11月中開始再陸續公佈多項產品獲內地上市批准，又或者進入另一個階段的臨床試驗，相信距離下一個收入有強勁增長的階段不遠。除了業務出現突破性的發展外，集團更獲管理層進行增持，首席執行官在去年10月及11月兩次增持，雖然兩次增持共有12萬股，但反映管理層對集團的前景抱有信心。除了管理層對科笛的前景有信心外，近北水投資者對集團的前景亦有信心，尤其是北水投資者持有科笛股份的比率由去年11月底時只有4.45%逐步增加2月13日的比重10.41%，2個多月內共額外買入了接近6個百份點，有望在北水的加持下股價可以作進一步的上升。

科笛 – B (2487) 北水投資者自去年7月底至今的持股比率變化。（圖１）

科笛股價於去年9月底跟隨大市由低位反彈後，股價持續上升並最高曾升上去年10月9日高位18.26港元後，走勢全線回落，尤其是股價於去年11月正式失守20天線及50天線，更在當日見20天線向下跌穿50天線後，形成死亡交叉走勢，而且9天RSI更向下跌穿30，進入了超賣區後，股價持續向下並受制於20天線走勢，在股價反覆跌至今年1月底低位3.73港元後，股價終成功升破20天線阻力，更在9天RSI形成了底背馳走勢下，股價成功見底回升尤其是跌入了2月份，股價向上升破20天線外，更見9天RSI升破30，形成了走勢轉強。若果按照股價由高位18.26港元開始的跌浪總跌幅計算，以38.2%的幅度作出反彈，預期股價可以升上8.88港元，投資者可以在6.00港元水平買入，上望8.88港元，若果股價再跌穿5.50港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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