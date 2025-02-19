泡泡瑪特(9992)受到資金追捧下　股價有望作進一步的上升｜彭偉新

泡泡瑪特是一家專注於潮流玩具及盲盒產品的企業，其主要業務涵蓋設計、開發及銷售各類時尚玩具，特別針對年輕消費者市場。過去幾年，集團的亮點在於成功推出了多款受歡迎的IP產品，如可愛的角色和限量版玩具，這些產品不僅吸引了廣泛的消費者關注，還在社交媒體上引發了熱烈討論，進一步鞏固了品牌忠誠度。集團的營銷策略也卓有成效，通過與知名平台如抖音和天貓的合作，實現了銷售額的顯著增長。此外，線下店鋪的開設和互動體驗也提升了消費者的購物樂趣，使品牌更具吸引力。近日，由於受到內地電影《哪吒2》相關產品的推出，集團的產品再度成為市場上搶購的對象，成功利用線上及線下的推廣，令新的IP產品受到市場所歡迎。



事實上，集團的增長潛力將來自於幾個方面。首先，持續的產品創新將使其不斷推出新穎且具吸引力的玩具，以滿足市場需求。其次，國際市場的拓展將為集團帶來新的增長機會，尤其是在東南亞及欧美地區。最後，通過與其他品牌的合作聯名，泡泡瑪特有望進一步擴大市場份額，提升品牌影響力，從而為未來的業務增長提供強勁動力。這些特質是其他競爭對手無法複製的，也使得泡泡瑪特的股價能夠持續向上破頂。

泡泡瑪特上日以112.5港元收市，全日上升3.9港元或3.59%。集團過去5年的平均Beta值為0.57，系統性風險低於大市。52周最高位曾見114.5港元，而最低位則曾見18.24港元，股價於過去52周累計上升4.85倍，表現跑贏了港股的所有指數。以現價112.5港元計，泡泡瑪特的股價較50天線高出20.64%，此外，現價亦較200天線高出83.08%。從技術走勢來看，股價已非常超買，可能在短期內先行進行回調，但在資金仍然維持流入的情況下，相信泡泡瑪特的股價短期內仍然未見頂的風險。

泡泡瑪特(09992)於去年9月19日至今年2月18日期間的資金流狀況。（圖１）

泡泡瑪特於去年9月19日至今年2月18日期間共錄得3.37%的跌幅，期間共錄得20.84億港元的資金流入，其中大戶佔14.75億港元，散戶佔6.09億港元（見圖1）。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至10.63%；而最低則跌至-3.38%。不過，2月18日當日的大戶投資者坐貨比率為1.64%，相比之前稍有轉弱。只要大戶投資者的資金未有流出，整體股價表現仍然不會出現大幅回落的風險。

現時中央結算戶口的統計顯示，10個持有泡泡瑪特股份最多的證券商共持有95.59%，由去年12月初的94.90%逐步上升至現水平，反映出大戶投資者在泡泡瑪特股價去年12月進入橫行整固期時，仍然繼續在市場上吸納泡泡瑪特的股份。而北水投資者在集團的持股比率亦由去年12月初的11.83%增加至上周的12.77%（見圖2），顯示北水投資者對泡泡瑪特的前景非常看好，特別是他們對內地消費者的心態非常了解，認為泡泡瑪特的前景有望持續向好，對集團的估值有進一步推升的機會。投資者可以在110港元水平買入泡泡瑪特，只要股價未有向下跌穿102港元水平，仍然可以繼續持有，並向上望135港元的目標。

北水投資者持有泡泡瑪特 (9992) 的股份比重再度回升有助支持股價向好。（圖２）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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