花旗CEO大幅加薪三分一至3450萬美元　加幅冠絕華爾街大行

花旗集團提高行政總裁（CEO）Jane Fraser 2024年的總薪酬至3,450萬美元，比前一年增長三分之一，這位CEO在2024年薪酬漲幅為華爾街CEO中最高，她正積極繼續推動這家華爾街大型商業銀行實現更高回報的計劃。



花旗集團提高行政總裁Jane Fraser 2024年的總薪酬至3,450萬美元，比前一年增長三分之一，在2024年薪酬漲幅為華爾街CEO中最高。（資料圖片）

大部分是以股票掛鉤獎勵的形式發放

Fraser的薪酬大部分是以股票掛鉤獎勵的形式發放， 根據周二的監管申報文件，在她新的總薪酬中，近1,160萬美元是延期付息股票，1,650萬美元是績效股單位。

花旗董事會薪酬委員會在文件中表示，該薪酬反映了委員會的信念，Fraser的戰略和其他優先事項是合理的，且她正在迅速且周到地執行這些優先事項，著眼於增強安全性和穩健性、提高回報並為長期可持續增長奠定基礎。

花旗今年股價跑贏同業

在Fraser大幅加薪之前，花旗的收入和支出達到了年初為投資者提出的預期，五個部門中有三個的收入創下了紀錄高點。她還推動了一項精簡策略，減少該行20,000個工作崗位。

統計數據顯示，在2024年，花旗的股價漲幅在美國六大銀行中排名倒數第二，僅高於美國銀行，但是花旗股價漲幅與其他華爾街大行的差距已經明顯縮窄。

2025年以來花旗集團股價漲幅，則領跑整個華爾街，自Fraser於1月宣佈高達200億美元的股票回購計劃以來，花旗股價今年迄今上漲超過20%，成為表現最佳的華爾街大型商業銀行，高於最大規模商業銀行摩根大通的同期股價漲幅，2024年以來股價上漲17%。