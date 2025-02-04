星展據報擬收購馬來西亞上市銀行　分析稱助力星洲成中國+1受惠者

外電消息稱，新加坡最大銀行星展集團擬收購馬來西亞安聯銀行（Alliance Bank Malaysia Bhd）29%的股份，甚至可能考慮將持股比例提高至49%。雖然安聯銀行是馬來西亞最小的上市銀行之一，但如果馬來西亞金管局批准該提議，星展便能夠將其業務，從目前僅限於在當地為企業客戶提供服務的分行，升級為全面的銀行業務。



《彭博》引述知情人士稱，如果交易順利進行，星展可能會考慮通過自願部分收購要約，把在安聯銀行的持股比率提高至49%。投資管理公司Vertical Theme計劃在未來幾周尋求馬國當局批准，以便談判把在安聯銀行股權賣給星展。Vertical Theme是一家馬來西亞控股公司，掌控著安聯銀行。淡馬錫控股是Vertical Theme和星展的共同股東。淡馬錫持有Vertical Theme的49%股權以及星展31.9%股權。

交易有望獲馬國央行認可

彭博今日並發佈專欄評論此消息稱，對於希望減少對中國依賴的跨國公司來說，亞洲迄今為止的最佳替代地點是越南和印尼，但現在有一個新的國家想要參賽，那就是新加坡。這項由淡馬錫支持並有望得到馬來西亞央行認可的收購協議，將表明雙方當局都渴望受惠於中國+1策略。

澳新銀行經濟學家表示，馬來西亞政府和新加坡總理黃循財最近批准的柔佛經濟特區，可能成為那些試圖將供應鏈從中國內地轉移出去的企業的理想候選地。

英偉達（Nvidia）的Blackwell架構顯示卡。（Reuters）

星展銀行可以幫助為該區內的計畫提供融資，同時這些計畫還可以享受新加坡與美國、歐盟和英國的雙邊自由貿易協定帶來的好處。柔佛州已經吸引了微軟公司和 Nvidia 公司等公司的數據中心投資。