京東(9618) 擁有科技股基因　惟估值偏低短期可追落後｜彭偉新

京東集團是內地領先的電子商務平台，憑藉其強大的自營物流系統和數字化轉型，在中、短及長期可分別受惠於國家政策支持和消費升級等利好因素。隨著消費者對線上購物的接受度提高，京東的銷售額預計將穩步增長，至於技術創新和供應鏈管理的優化將提升運營效率，進一步增強競爭力。另外，在長期方面，全球市場的擴張和新零售業務的發展將為公司帶來可持續的增長潛力。集團的主要亮點包括其強大的物流基礎設施、自有品牌的推出以及數據分析技術的應用，可提高客戶體驗和增強品牌忠誠度奠定了基礎。隨著不斷完善的服務和多樣化的產品，集團有望在未來的市場競爭中保持領先地位。

以昨日154.2 港元收市，全日下跌 2.4 港元，跌幅為 1.53%。集團過去5年的平均Beta值為 0.41，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 192.3 港元，而最低位則曾見 82.6港元，股價於過去52周累計上升 66.24%，股價表現跑贏標普500指數 43.5%，以現價 154.2 港元計，京東集團－ＳＷ的股價較 50 天線高出 5.12%，另外，現價亦較 200 天線高出 18.71%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 13 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.4 倍，較追蹤市盈率為低，另外，是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.3倍，而市賬率則為 1.85 倍，估值未算是過高。

市場上現時仍然有繼續復蓋京東集團調研的分析員共有26個，所給予的目標價最高及最低分別為98港元至244港元，至於中位數為186.9港元，以現價計算，仍然有超過20%的上升空間，至於市場以12個財務模型去計算京東集團的全理價為248.5港元，按現價計算仍然有60%的上升潛力。因此，在估值上相信京東集團仍然屬於偏低水平，在市場熱炒大型科技股及AI的利好因素支持下，可以繼續推動京東股價繼續上升。並以估值較低的目標價中位數作為短期上升的最低水平。

京東集團自去年9月20日至今年2月19日期間的股價共錄得11.72%的升幅，期間，共錄得149.38 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的127.81 億港元，而散戶則佔當中的21.56 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.5%；而最低則跌至1.22%，而到2月19日當日則為10.5%，在大戶資金坐貨比率升上10%以上水平正好反映大戶投資者偏向看好京東的未來股價前景，特別是按中央結算的持股比率統計來看，首10大券商持有京東集團的股份比率由去年12月底時只有95%，已逐步上升至本周二的95.53%，在個多月內大戶投資者增加京東的持股接近0.5個百份點，在大價科技股是較為罕見，進一步支持大戶資金坐貨率回升上10%以上，反映大戶投資者看好京東集團後市的論點，因此，筆者相信京東集團的股價仍然有進一步上升的空間。

京東集團股價由去年1月22日由低位81.55港元見底回升後，股價反覆形成一浪高於一浪走勢後股價曾於去年10月在內地出手救市的推動下，股價最高曾升上192.30港元頂部，其後股價開始回調，不單止失守20天線及50天線，並跌返低位見126.6港元後見底反彈，股價成功在走勢回升下，收復了所有的移動平均線阻力，不過，未能升破165港元，主要是該水平正好是由高位192.3港元跌至126.6港元的跌浪總跌幅接近61.8%(見圖2)，在未有突破後，走勢仍然向上，雖然反彈受阻，但未有跌穿50天線外，市場資金繼續流入，更令到大戶資金流入的比率進一步上升至10%以上，有助反映大戶投資者繼續看好，不排除股價可以向上升上之前的阻力位之上，又甚至最高可以再上試去年10月高位192.3港元水平。

圖1：京東集團－ＳＷ(09618)於去年9月20日至今年2月19日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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