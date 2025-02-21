汽車之家(2518)新零售成效顯著　接入DeepSeek利銷售部署｜彭偉新

全球電動車市場蓬勃發展，根據標普全球行動公司（S&P Global Mobility）及DIGITIMES的調查與預測，預估2025年全球電動車銷量年成長分別為30%及18.8%，銷量分別可達到1,510萬輛及2,047萬輛。而中國政府1月宣布將消費者買車「以舊換新」的補貼方案延長至2025年，提振經濟成長。



行情向好利好市場成交，內地領先的在線汽車服務平台汽車之家 (2518) 剛公佈的2024年全年業績顯示，受到創新業務帶來突破性發展，公司去年第4季度總營收達到17.83億元人民幣，而全年總營收更上升至70.40億元人民幣，突顯出整體業務的健康增長。除了總營收錄得增長外，公司全年經調整後的淨利潤達到20.50億元人民幣。

同時，汽車之家公佈，大股東平保(02318)旗下云辰資本出售近2.01億股持股，相當於已發行股本41.91%，買方為海爾集團，作價約18億美元。交易要獲監管機構批准才完成，之後云辰資本仍持有2391.65萬股汽車之家，不再是大股東。公司董事認為，交易不會對財務及業務營運有任何重大不利影響。

在實力新大股東有待進場的同時，公司第4季度的業績出現突破性的發展，主要是因為在新零售業務上取得顯著成效，特別是在推動線上線下融合方面，公司成功地令到線上及線下形成了互補關係。另外，公司在第四季度通過空間站和全息艙技術，提升了門店的本地化吸客能力，除了線上業務外，公司在過去一季舉辦了近千場的線下車展，覆蓋了超過250個城市，更加在三、四線城市作深度滲透，與公司管理層所擁有的強大市場執行力有直接關係。

公司管理層除了有較強的執行能力外，亦會在意對股東所作出的承諾，公司宣佈全年會派發總額達到15億元人民幣的股息外，總額2億美元的股票回購計劃亦已執行了約8,850萬美元，以派發現金紅利及進行回購作為回饋股東的方法，不單止令到股東對公司更有信心外，更重要一點是可以透過回購作為推動股價上升的工具，相信可以留住現有的股東外，更有利吸引潛在投資者。

看好的投資者可在股價在56-58港元左右買入，上望67.00港元，支持位50港元。（資料圖片）

大力推動AI技術融入業務

公司除了業績能成功吸引到市場的眼球外，另一吸引眼球的特點是，汽車之家是內地首批大力推動AI技術融入業務的內地企業，在公司積極進行數位化轉型下，推出了用戶端大模型產品Carplan，提升了用戶在看車、選車和買車的體驗。2024年，車商匯的「司南3.0」為經銷商提供智能化的數據分析，成為經營決策的關鍵工具。汽車之家更已全面接入近日熱爆的DeepSeek大模型，為B端服務商家提供智能化服務，協助零售終端提高生產力。公司可以透過AI算法，快速處理市場數據，分析消費趨勢和用戶偏好，智能預測市場需求，並生成可視化報告，從而優化企業的定價、庫存和營銷策略。

公司更通過全鏈路智能化解決方案的構建，覆蓋售前、售中、售後的各個環節，顯著提升了運營效率與用戶體驗。內容生態的智能化升級則滿足了用戶多樣化的內容消費需求。未來，汽車之家將繼續深化數位化轉型，推動行業智能化發展，助力車企和經銷商在競爭中脫穎而出，為業界塑造出接入AI大模型後的運作標準，成為行業中「游戲規則」的創始者，對公司股價的未來走勢有正面的推動作用。

汽車之家股價去年8月曾由低位43.45港元水平持續上升至67.20港元後見頂回落，並曾跌返47.05港元後，近日已再度反彈，更在9天RSI已重返70以上水平下，股價已在上升返60港元水平，剛好收復了整個由高位回調浪總跌幅的61.8%反彈目標。現價亦較 200 天線高出 11.34%，反映短期股價走勢偏強，尤其是現時內地近年在電動汽車的整體增長強勁，加上二手汽車市場高速發展，公司有潛力從現有銷售數據中獲益，未來可能會出現新的增長機會，提供穩定的現金流和強勁的股息政策支持股價發展。看好的投資者可在股價在56-58港元左右買入，上望67.00港元，支持位50港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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